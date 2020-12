L'AZIENDA, nata dalla sinergia di due imprenditori umbri, Alessio Proietti e Davin Quattrini è molto di più che un fornitore di energia

Apre a Civitanova l’ufficio Energy Light per gli amanti delle energie sostenibili, non solo a parole. L’azienda che fornisce servizi di gas luce e mobilità verde approda nelle Marche e sceglie Civitanova come base per la regione. L’azienda, nata dalla sinergia di due imprenditori umbri, Alessio Proietti e Davin Quattrini è molto di più che un fornitore di energia. Perché la materia prima arriva da fonti completamente rinnovabili, un mix fra solare, eolico e idroelettrico che proviene da tutto il territorio europeo. «Energy Light nasce dal sogno di creare un’alternativa affidabile nel mondo della fornitura di gas e luce per imprese e utenze domestiche di tutto il territorio italiano -spiega il responsabile Alessio Proietti – per questo da noi, l’energia green non è un optional da pagare extra nella bolletta, ma il pilastro centrale della nostra filosofia. Tutta l’energia Energy Light rispetta l’ambiente. Siamo partiti dall’Umbria, ma ci stiamo espandendo in tutto il centro Italia e logisticamente Civitanova per la sua centralità è stato l’approdo scelto per le Marche. La nostra è un’energia green al 100%. Luce e gas sono la base del nostro core business, ma da qui abbiamo allargato il raggio a tutto il mondo dell’energia verde. Il nostro cliente è un green lover in senso ampio, rispettoso dell’ambiente, sensibile al tema e che fa qualcosa di concreto per il pianeta». Non solo forniture e utenze però. Partendo infatti da luce e gas Energy Light ha allargato il proprio interesse anche attorno al mondo della mobilità con soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e il noleggio di auto e veicoli elettrici e perfino di e-scooter: «abbiamo predisposto accordi con le attività ricettive per station recharge e un’app che funziona come un geolocalizzatore in grado di fornire al clienti informazioni sulle strutture ricettive che hanno a disposizione il servizio di ricarica elettrica. Avendo predisposto l’infrastruttura offriamo anche il servizio di noleggio a lungo termine di e-bike, e-car ed e-scooter». Uno dei punti di forza del servizio è la presenza sul territorio, nessun call center o numero anonimo, ma un referente di fiducia reperibile sempre. «Crediamo nel rapporto umano, è l’unico capace di creare valori e sinergie, non vogliamo fare la guerra del prezzo, ma offrire soluzioni e fare la nostra parte nella tutela dell’ambiente». Energy Light è presente a Civitanova in corso Umberto I 161. Per info e appuntamenti 800 125 774, mail info@energy-light.it

L’azienda ricerca collaboratori commerciali per info inviare curriculum vitae a selezioni@energy-light.it.

