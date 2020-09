TAGLIO DEL NASTRO dopo l'ampliamento della struttura, reso possibile dalla campagna di solidarietà Anci Crowd su Eppela, insieme alla donazione della Fondazione Carima. Il sindaco Sborgia: «E' solo una delle iniziative». Presente anche il governatore Luca Ceriscioli

di Monia Orazi

Taglio del nastro a Camerino per l’ampliamento dell’area camper da otto a ventiquattro posti, lungo via Macario Muzio, reso possibile dalla campagna di solidarietà Anci Crowd su Eppela, insieme alla donazione della fondazione Carima. Sono intervenuti il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il rettore Unicam Claudio Pettinari, il sindaco Sandro Sborgia, i sindaci di San Severino Rosa Piermattei e di Fiastra Sauro Scaficchia (candidato del Pd al Consiglio regionale), gli assessori Marco Fanelli, Giovanna Sartori, i consiglieri di minoranza Gianluca Pasqui (anche li candidato nelle file di Forza Italia), Roberto Lucarelli ed Antonella Nalli. A benedire il nuovo spazio di accoglienza per i turisti amanti del plein air è stato don Franco Gregori, presenti i rappresentanti locali di tutte le forze dell’ordine e di polizia della città. «Questa struttura si pone al servizio della città – ha detto il sindaco Sandro Sborgia – si inserisce in una serie di iniziative volte a valorizzare Camerino. Permetterà a chiunque di poter sostare in un’area camper ampliata e rinnovata, per trascorrere in spensieratezza alcuni giorni di vacanza e di cultura, perché Camerino è anche cultura».

Ha ricordato l’importanza del volano economico legato al turismo itinerante all’aria aperta il presidente della Regione Luca Ceriscioli, mentre Donatella Pazzelli per la fondazione Carima ha sottolineato l’apporto della fondazione che ha fortemente creduto nel progetto, in modo da raddoppiare le risorse disponibili. Rosa Piermattei per l’Anci Marche ha affermato come ogni inaugurazione sia un risultato raggiunto, ricordando come Anci abbia raccolto 700mila euro serviti per finanziare 18 progetti di solidarietà di cui dieci in provincia di Macerata. È toccato al geometra comunale Gianfranco Carimini, responsabile del progetto con i lavori realizzati dalla ditta Simo costruzioni illustrare i dettagli di quanto fatto, iniziato dalla precedente amministrazione e proseguito sotto l’attuale. Carimini ha detto che dal 2014 l’area di sosta camper di Camerino è stata riconosciuta dalla Regione come area di eccellenza e che dal 2001 ad oggi vi sono transitati più di 20mila camper, per questo si è ravvisata la necessità di ingrandirla. L’assessore alla cultura Giovanna Sartori ha espresso tutta la sua soddisfazione, ricordando come l’inaugurazione dell’area sia il primo degli eventi della due giorni “Camerino meraviglia”, che celebra le eccellenze della città ducale. Nel pomeriggio alla Rocca borgesca talk show con Marco Ardemagni e Simonetta Gianfelici, insieme all’attore Cesare Bocci. Domani appuntamento per tutta la giornata al Sottocorte Village ed al Vallicenter con laboratori ed eventi legati al mondo sportivo e dell’artigianato locale. Domani mattina inaugurazione di un percorso ad anello da fare a cavallo ampio 35 km curato da Cristina Petrelli e di un percorso trekking che conduce in località Gelagna, in memoria dell’alpinista camerte Daniele Catorci, di recente scomparso. «È stata un’ottima estate, ci sono state numerose presenze – ha detto Giovanna Sartori – il video promozionale su Camerino ha avuto più di ottocentomila visualizzazioni e ad agosto si viaggiava su pullman con 50-60 presenze al giorno. Anche l’app Camerino Meraviglia con i percorsi è stata molto scaricata e resterà uno strumento fisso in ambito turistico sino a fine mandato».