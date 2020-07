MACERATA 2020 - La lista capitanata da Mattia Orioli e Augusto Ciampechini ha svelato i nomi dei papabili consiglieri. Frecciata ai "cugini" dell'Udc: «Vogliamo dare una casa a quanti hanno il piacere di spendersi in politica senza essere ambigui». Il candidato sindaco del centrodestra: «C’è tanto entusiasmo, voglio fare della città un capoluogo di provincia»

di Luca Patrassi (foto Andrea Petinari)

Il Nuovo Cdu si presenta e lo fa in una cornice insolita: quella del cortile del bar Torquati di Piediripa. Insolito anche l’orario, alle 21.30. Più che per evitare il caldo, magari per trovare un momento che permettesse a tutti i candidati di ritrovarsi. Quanto alla scelta della location è il segretario provinciale Augusto Ciampechini a spiegare i perché: «Vogliamo dare un segnale chiaro della nostra attenzione per le periferie. Vogliamo dare una casa a quanti hanno il piacere di spendersi in politica senza essere ambigui. Si chiedono – dice Ciampechini – idee per la città. Chiudiamo la nostra lista per le elezioni comunali prima di tutti, ma non offriamo nulla, solo le idee e la dignità di chi non cambierà bandiera».

Non sembra difficile capire in questi giorni a cosa alluda Ciampechini, peraltro dopo aver ricordato l’origine del partito (Cristiani Democratici Uniti), nato dalla divisione degli ex dc. A giocare in casa, la sua famiglia è di Piediripa come ricorda l’interessato, è Mattia Orioli, anima ed organizzatore della lista presentata a sostegno della candidatura a sindaco di Sandro Parcaroli. «Giocare in casa – dice Orioli – non è mai semplice, ma c’è l’orgoglio di ripartire tra la gente. Come gruppo avevamo già preso una serie di iniziative legate al territorio, dalla ricostruzione post sisma alla sicurezza passando per lo Sferisterio. Concretezza e valori alla base di un progetto che va oltre il centrodestra e le elezioni. Quanto a Piediripa ci vorrebbero elezioni in serie, visto che qui tagliano l’erba solo quando appunto ci sono le elezioni. Dobbiamo tornare ad essere un capoluogo di provincia in forza di un progetto capace di aggregare il territorio. Ora abbiamo l’unità del centrodestra, i valori e un disegno per la città. Il cambiamento è possibile».

Il candidato sindaco Sandro Parcaroli annuncia per la settimana prossima la presentazione del programma: «Viviamo un momento epocale, ora il cambiamento o mai più. Lo chiede Macerata, lo vuole, ne ha bisogno. Abbiamo una squadra forte, c’è tanto entusiasmo, voglio diventare il sindaco di Macerata per farne un capoluogo di provincia. Al primo posto ci sarà il lavoro, portiamo i giovani a Macerata, abbiamo un sogno, realizziamolo. Io ce la metto tutta, ma senza di voi, senza i cittadini non sono nessuno». Quanto alla lista i candidati sono Mattia Orioli, Anna Capitani, Manlio Bardi, Graziana Basconi, Ilaria Bernacchini, Fabrizio Fattori, Santa Guardarucci, Francesco Lanzolla, Emanuela Liberti, Chiara Marangoni, Giulia Maurizi, Marco Mitillo, Mauro Mobili, Letizia Monachesi , Elisabetta Pantaleoni, Maurizio Petterini, Sabina Re, Sandro Ribichini, Ernesto Sbriccoli, Mercedes Soratti, Sonia Trippetta, Fausto Valeri e Giuseppe Verdenelli.