L'EMERGENZA - I singoli episodi e le alterne vicende del virus che ha stravolto la vita di tante famiglie colpite nei loro affetti più cari, imponendo rigide regole nella vita di tutti i cittadini costretti al “domicilio coatto” senza aver commesso alcun reato, raccontati attraverso i titoli dei quotidiani locali

di Ugo Bellesi

La pandemia Covid 19, a parte il domicilio coatto imposto a quasi tutti gli italiani, ci ha insegnato molte cose. Innanzitutto che non c’era un protocollo con cui affrontare una epidemia. Ma d’altra parte l’Italia non ha neppure un protocollo per affrontare le conseguenze di un terremoto (e pensare che ne abbiamo avuti moltissimi a partire da quello di Messina nel 1908).

Solo a maggio ci si è ricordati che la Regione Marche fin dal 2007 aveva preparato un “Piano pandemico” che però è rimasto sulla carta (leggi l’articolo). Ci ha anche fatto scoprire che, quando vedevamo in Tv i cinesi mentre seppellivano i loro morti nelle fosse comuni, nessuno in Italia ha intuito che il virus sarebbe prima o poi arrivato anche in Europa. Ci ha pure reso consapevoli che le mascherine come anche i guanti si producono soltanto in Cina. Inoltre abbiamo visto in tv che, mentre il 22 gennaio 2020 erano stati presi dal Governo alcuni provvedimenti cautelativi, seguiti il 31 gennaio dalla proclamazione dello stato di emergenza, in Italia sono proseguite le manifestazioni carnevalesche (a Venezia come a Fano). Ma a nessuno in quei giorni critici è venuto in mente di iniziare a produrre mascherine e guanti di gomma: avrebbe fatto soldi a palate.

E così siamo dovuti arrivare a fine febbraio/inizio marzo per renderci conto finalmente che la globalizzazione non serve solo per fare affari in tutto il mondo ma anche per rendere più veloce la diffusione dei virus. E ci siamo anche accorti che, essendo stati tagliati i posti letto nei reparti di malattie infettive, bisognava alla svelta trasformare tutti gli altri reparti per far fronte all’emergenza. Tanto più grave la situazione perché medici e infermieri non avevano neppure i camici adatti per difendersi dal virus e li abbiamo visti curare i malati indossando i sacchi dei rifiuti o ricorrendo ad altri espedienti. E la conseguenza è stata che tanti medici e tanti infermieri sono morti, come morirono sul Carso, nella prima grande guerra, i nostri soldati mandati a combattere con le scarpe di cartone e le borracce di legno. E’ stato allora che la tv ha mostrato autocolonne di camion militari che in Lombardia portavano via decine e decine di salme.

Poi sono arrivati i guanti e le mascherine ma mancavano i tamponi. Quando sono arrivati i tamponi mancavano i reagenti. Arrivati anche i reagenti sono venuti a mancare gli autorespiratori. Pure questi alla fine sono stati messi a disposizione ma mancavano i ventilatori. Finalmente tutto era a posto per combattere il virus ma ci si era dimenticati di controllare le case di riposo, le Rsa, le comunità (compresi i seminari, le caserme, le carceri). E proprio lì si annidavano i focolai del virus. E la reazione che hanno avuto i carcerati, con una vera e propria rivolta che ha provocato morti e feriti, ha messo in risalto una situazione che già si sapeva: i detenuti vivono in condizioni indicibili perché sono tanti e le celle insufficienti. Ma nuove carceri non si costruiscono. Contemporaneamente sono state sospese tutte le attività, quelle industriali come quelle culturali e quindi anche le scuole. E’ stato necessario, quando e dove era possibile, ricorrere al telelavoro a domicilio mediante computer. Le aule scolastiche sono rimaste vuote e si è sopperito con la “scuola a distanza”, cioè con soluzioni digitali che hanno comportato un grosso lavoro per gli insegnanti e i risultati non sono stati soddisfacenti, mancando il contatto umano tra docente e discente e tra compagni di scuola. E quando riapriranno finalmente le scuole ci troveremo di fronte all’impossibilità di rispettare le distanze volute dalle norme antivirus. Impossibilità dovuta al fatto che le nostre sono “classi-pollaio”, sempre piccole (per risparmiare) e spesso senza neppure avere una palestra.

Ci si è poi meravigliati che la Germania, dove il virus è arrivato dopo che in Italia, avesse affrontato meglio di noi la pandemia. Ma la cosa era ovvia dal momento che in quel paese non erano stati smantellati i reparti per infettivi e soprattutto esiste una rete sanitaria territoriale costituita non soltanto da medici ma anche da infermieri. Infatti servono cure a domicilio e cliniche mobili. Ed è stato proprio per questo che da noi abbiamo registrato tanti morti tra gli anziani ricoverati nelle Rsa e nelle case di riposo.

E poi, quando la pandemia ha perso la sua virulenza, si è cominciato subito a pronunciare frasi di entusiasmo per “aver sconfitto il Covid-19”. Ma quale sconfitta? Ci ha strabattuto avendo provocato più morti e più danni che se un esercito nemico avesse invaso l’Italia. Nella sola regione Marche i decessi sfiorano le mille unità. Se non è stata una debacle lo dobbiamo al coraggio, all’abnegazione, al sacrificio di medici, infermieri, ricercatori, neolaureati, inservienti, volontari che con turni massacranti anche di 12 ore hanno cercato, e ci sono riusciti, a tamponare le tante carenze.

Ma c’è voluto anche l’impegno dei medici Senza Frontiere, dei medici dell’Esercito e della Marina, di quelli venuti dall’estero e cioè da Cuba, dall’Albania, dalla Cina, dall’Ucraina e da altre nazioni, senza dimenticare che la Germania ha ospitato nei suoi ospedali diverse decine di malati da virus provenienti dall’Italia.

Vogliamo oggi ripercorrere questa tragedia facendo, a futura memoria, una cronistoria sui generis riportando, senza commento alcuno, i titoli degli articoli che i quotidiani locali hanno dedicato al Covid-19.

1 febbraio

Psicosi da virus. Mascherine a ruba nelle farmacie

6 febbraio

Allarme coronavirus

10 febbraio

Il coronavirus mette paura all’economia. “In Cina nuovo ospedale in 10 giorni, noi ci siamo persi nella ricostruzione post sisma”

13 febbraio

La paura del virus frena gli affari di alimentari e abbigliamento

20 febbraio

Coronavirus, medico cinese da Jesi a Wuhan

26 febbraio

Virus, Ceriscioli chiude le scuole

Coronavirus, c’è il primo positivo

Virus, scuole chiuse messe sospese

27 febbraio

Coronavirus, tre casi nelle Marche

29 febbraio

Coronavirus, altri cinque positivi

Nelle Marche i casi salgono a undici

L’Asur, nessun focolaio

4 marzo

L’emergenza sanitaria e gli ospedali chiusi

9 marzo

Ospedale di Camerino, un polo per il Covid -19, via tutti gli altri pazienti

10 marzo

Il Comune di Camerino: “Vogliamo garanzie”. Si teme l’effetto lazzaretto

A Camerino ricoverati 13 contagiati “Scelta pesante per il territorio”

La Cgil “Poche tutele per i pazienti e per il personale”

12 marzo

“Subito ospedale da campo a Camerino”. Sborgia scrive al premier Conte

Sei nuovi contagiati in provincia. Grave artigiano di Recanati

Decessi, l’età media è di 80,5 anni. Tutti con malattie pregresse

Serve un nuovo ospedale per i virus: Civitanova o Macerata

“Direttive sommarie e tardive. Personale sanitario abbandonato”

13 marzo

A Civitanova ospedale per il virus. Una sezione anche a Macerata

Civitanova, via i pazienti. In ospedale ricoverati solo i malati di Covid-19

Dieci ospedali solo per il virus. Una trincea contro l’avanzata del virus

Macerata a quota 32 infetti

14 marzo

I ristoratori si fermano. Chiusi i parchi. La spesa arriva a domicilio

15 marzo

Tutto l’ospedale di Civitanova per i contagiati

“Reparti smantellati con un blitz. Nessuno ha consultato i sindaci”

Altri 10 morti, uno a Camerino. Cingoli, dieci infetti nella casa di riposo

Colpite dal virus anche due operatrici

Vestirsi, svestirsi, sanificare: nuova vita dei soccorritori. Scarseggiano guanti e mascherine

Altro morto in provincia. Salgono a 58 i contagiati nel Maceratese

Ceriscioli :“Questa è una vera guerra. Ci servono altri medici. Manca il personale e 120 ventilatori ancora non arrivano”

24 marzo

In ospedale senza mascherine: situazione critica

Decine di anziani e operatori positivi. Incubo a Recanati e Corridonia

Cingoli: ospizio trasformato in ospedale. Un altro medico della Marina

“Noi infermieri feriti al volto dalle mascherine. Qui la gente muore sola”

San Severino: “Contagi in corsia, Asur e Regione facciano chiarezza”

“Negli ospedali ancora troppa promiscuità”

25 marzo

Virus a Corridonia: 18 ospiti in casa di riposo su 23 positivi al tampone

Pollenza: “Così rischiamo di essere tutti contagiati”

Appello alle aziende: “Dateci tute usate”

Civitanova. “Emergenza gestita male e la gente ha paura”

Marche. Altri 53 morti. Più di mille ricoverati. Ospedali al collasso

Case di riposo: a Cingoli e Recanati l’epidemia si propaga

27 marzo

Corridonia: anche tre operatori tra i contagiati

Uil-Fpl: “Personale mandato allo sbaraglio. E’ un prezzo molto alto”

ANAAO attacca: “Troppe carenze, siamo pronti alle vie legali”

“Medici senza protezioni: rischi troppo alti”

29 marzo

Civitanova. Contagiato il primario di rianimazione

A Tolentino 12 positivi e 26 in isolamento. A Civitanova 40 positivi e 117 in quarantena. A S.Severino 10 positivi e 28 in assistenza domiciliare

31 marzo

La battaglia delle Marche: altri 35 morti ma i contagi rallentano

1 aprile

Maccioni: “Mancano 40 infermieri e 10 operatori sanitari”

Fials: “Personale sanitario senza protezioni: ci vuole rispetto”

Unicam: “Le maschere da sub diventano respiratori”

2 aprile

San Severino: “Nessun test sul personale dell’ospedale. E’ scandaloso”

3 aprile

Otto sindaci: “Verità sui contagi a San Severino”

Marche: 40 Comuni resistono al virus

Unicam ha prodotto 250 valvole per respiratori

8 aprile

Civitanova: Ospedale Covid alla fiera. Donazioni a quota 9 milioni

Regione Marche: “Impossibile garantire le mascherine a tutti”

9 aprile

Allarme nelle case di riposo. Agli Ircer 17 ospiti positivi

Balzo dei contagi: più 149 nelle Marche di cui 50 nel Maceratese

Recanati. Focolaio nell’ospizio con 19 contagiati

10 aprile

La strage del virus: 100 morti in provincia

Esposto del Codacons in Procura “Chiarezza sulle morti da Covid”

Allarme contagio: Quattro medici di famiglia in ospedale

Avvoltoi delle mascherine: “Da 80 centesimi a otto euro”

Agli Ircer servono infermieri “Ma per ora non si trovano”

12 aprile

Incubo nelle case di riposo: altre due vittime

Dopo la casa di riposo, a Cingoli torna l’incubo: in ospedale 9 positivi

Macerata. Salgono a 17 i contagi a geriatria

San Severino. Contagiati un primario e due infermieri

14 aprile

Altre quattro vittime tra case di riposo e Rsa

Marche. La strage degli anziani va oltre quota 100. Osceno balletto tra

gestori e la Regione

15 aprile

Altri tre morti in un giorno. Recanati la città più colpita con 23 decessi

Solo 3 nuovi contagi in provincia. Salgono a 837 i casi nel Maceratese

Quinta vittima a Castelraimondo

16 aprile

Morti e contagi negli ospizi. Si allarga l’inchiesta della Procura

Dieci decessi ieri in provincia. Salgono a 107 i decessi nel Maceratese

17 aprile

Cosmari a corto di tute protettive. A rischio la raccolta dei rifiuti

Macerata prima per nuovi contagi. Registrati altri 25 casi

18 aprile

Altri quattro decessi in provincia. I positivi sono 895

19 aprile

Raddoppiati i sanitari in quarantena

Altri anziani e operatori positivi. Svuotato il reparto di geriatria

20 aprile

Altri 4 morti in provincia. Addio a don Peppe Branchesi

21 aprile

Casa di riposo. Ottava vittima a Castelraimondo

22 aprile

Morto il 15,3% dei pazienti contagiati: a Civitanova 72 decessi, 37 a Camerino, 16 a Macerata

23 aprile

Corridonia. Focolaio alla casa di riposo. Servono tamponi e personale

24 aprile

Guanti, prezzi alle stelle e speculazioni

Recanati, contagi in ospedale e casa di riposo

“Infermieri in corsia anche 12 ore e lontani dai familiari”

Dieci nuovi malati nel Maceratese

25 aprile

Nuovo balzo dei contagi, calano i casi gravi

26 aprile

Malati oncologici, dramma doppio: “Tante visite rinviate per virus”

Marche: altri nove casi, sfiorata quota mille contagi

Altri cinque positivi a Recanati. “Trasferire i malati nella Rsa”

28 aprile

Segnale positivo nel Maceratese: solo un caso

Gel e mascherine, prezzi alle stelle

29 aprile

Marche: contagi oltre quota mille. Altri tre morti nel Maceratese

Castelraimondo, decima vittima alla casa di riposo

30 aprile

Diminuiscono positivi e ricoveri, solo 4 casi in più nel Maceratese

1 maggio

“Ora la vera emergenza è il lavoro. Sparite 380 imprese in tre mesi”

Coronavirus. Sette nuovi casi. Il contagio perde forza

3 maggio

Contagi giù, ma si continua a morire. Nove nuovi casi nel Maceratese

Undici decessi nelle Marche: il totale sale a 927

Strage nelle case di riposo: altri due decessi

4 maggio

Decima vittima a Potenza Picena. Primo decesso a Sarnano

5 maggio

Le mascherine chirurgiche sono finite

Civitanova: “Al pronto soccorso mancano le protezioni per il personale”

6 maggio

In due mesi morti cresciute anche del 70% nelle Marche

7 maggio

Piano pandemico fatto nel 2007. Sapevamo tutto ma solo sulla carta

9 maggio

Centinaia di interventi da smaltire nei reparti no-Covid

Il Covid Center pronto a partire nell’area ex Fiera

10 maggio

Case di riposo, strage senza fine. Due vittime a Recanati e Corridonia

11 maggio

Casa di riposo. Ottava vittima a Recanati

12 maggio

Il Coronavirus fa altre vittime nel Maceratese

Le Marche ripartono. Dal 18 via a bar, ristoranti e negozi

Bar e ristoranti, 4 metri per ogni cliente e menù digitale

13 maggio

Corridonia. Quarta vittima alla casa di riposo

Virus killer, altre due vittime in provincia

San Severino. Crescono positivi e in quarantena

15 maggio

Altre due vittime nelle case di riposo

Undicesima vittima a Castelraimondo

Cinque nuovi contagiati. In provincia 545 positivi

16 maggio

Positivi solo a Macerata e Pesaro. In provincia 5 nuovi casi

17 maggio

Ancona e Macerata per un giorno battono il Pesarese per i contagi

In provincia rilevati 1.092 casi. In isolamento domiciliare 749 persone

18 maggio

Zero morti nelle Marche. Non accadeva dal 2 marzo. In totale 984 morti

Impennata di positivi. Provincia maglia nera

19 maggio

Troppi senza mascherine. E’ un rischio

20 maggio

Decima vittima alla casa di riposo di Recanati

21 maggio

Nessun caso in provincia dopo oltre 2 mesi. “Non abbassare la guardia”

22 maggio

Quattro nuovi positivi in provincia, altri 151 guariti in un giorno

23 maggio

Cingoli. Casa di riposo, incubo finito. Su 30 ospiti 28 sono guariti

Civitanova. Festa in rianimazione: fuori l’ultimo paziente

24 maggio

Il virus si nasconde. Due positivi su tre sono senza sintomi

25 maggio

Marche. Il 75% di nuovi casi tra under 35

26 maggio

Provincia a zero contagi: è la seconda volta

27 maggio

Contagi quasi azzerati ma il virus uccide ancora

Civitanova. Esposto contro la Fiera Covid. Medici precettati

Recanati. Strage senza fine alla casa di riposo: undicesima vittima

Marche. Un decesso e solo due contagi. I tamponi: perché così pochi?

28 maggio

Gli effetti laterali del virus: “Danni ai polmoni e trombosi”

Marche: 6.718 positivi, 3.335 in quarantena, 103 ricoverati, 987 morti

29 maggio

Camerino. Trasferito ultimo paziente. “Abbiamo affrontato lo tsunami”

30 maggio

Operatori in piazza: “Altro che eroi, ci hanno già dimenticati”

“Mostrata grande professionalità. Ora però serve programmazione”

Gli infermieri: “Decine di colleghi contagiati”

In provincia 3 nuovi contagiati (salgono a 1.121) 475 in isolamento

31 maggio

Virus addio, contagio arrestato in 25 Comuni

2 giugno

Effetto virus. Trascurati altri malati. Infarti e tumori uccidono di più

4 giugno

Altri due morti nel Maceratese. Sono 12 i morti in casa riposo di Recanati

5 giugno

Cinquanta morti nelle case di riposo. Le famiglie si rivolgono alla Procura

I reparti-Covid si svuotano. Oggi chiude l’ospedale-fiera di Civitanova

6 giugno

Ospedali ingolfati. “Saltati per il virus 4.000 interventi”: 873 pazienti in attesa nel capoluogo, 384 a Civitanova e 219 a Camerino

Visite annullate: è caos. “Pazienti costretti a prenotare di nuovo”

“Più letti nelle terapie intensive. Ora non si abbassi la guardia”