LUTTO - Aveva 74 anni ed era stato coordinatore del partito di Berlusconi e capogruppo in Consiglio comunale. Lascia la moglie Luisa e il figlio Valerio. Il funerale domani alle 16 nella chiesa Santa Madre di Dio

Lutto nel mondo della politica maceratese, addio a Gabrio Fioretti. E’ morto oggi, a causa di una malattia, all’età di 74 anni. Lavorava alla Banca nazionale dell’agricoltura, insignito nel 2012 del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica, Fioretti era stato un esponente di spicco del centrodestra a Macerata: coordinatore di Forza Italia, ai tempi d’oro del partito di Berlusconi, nonché capogruppo in Consiglio comunale, nei banchi di maggioranza dai tempi della sindaca Anna Menghi (1997-1999).

Lascia la moglie Luisa, il figlio Valerio con la moglie Paola, gli adorati nipotini Emma e Tommaso. Il funerale sarà celebrato domani alle 16 nella chiesa Santa Madre di Dio a Macerata. La camera ardente al Centro funerario in via dei Velini. La famiglia chiede donazioni all’Anffass, non fiori.