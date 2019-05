LUTTO - Il sacerdote Giuseppe Lippi si è spento dieci minuti dopo la mezzanotte. Insegnante di religione, era conosciutissimo in zona. Il funerale si terrà domani alle 15,30 nella chiesa di Sant’Esuperanzio

Lutto a Cingoli, muore don Giuseppe Lippi, da tutti conosciuto come “don Pé”. Parroco della frazione di Villa Torre, si è spento nella notte, dieci minuti dopo aver compiuto 90 anni. Conosciutissimo nella comunitá del Balcone delle Marche, “don Pé” ha insegnato catechismo e religione nella scuola superiore a diverse generazioni di ragazzi. Amante dello sport, era grande tifoso della Juventus, ricoprendo anche il ruolo di presidente del club locale “Gaetano Scirea”. “Don Pé” ha dovuto combattere nelle ultime settimane con una terribile malattia, ma fino all’ultimo non ha voluto far mancare il suo affetto alla popolazione. Il funerale del sacerdote si terrà domani, sabato 1, alle 15,30 nella chiesa di Sant’Esuperanzio di Cingoli.

(Leo. Gi.)