Ladri di alveari colpiscono a Caldarola

IL FURTO è stato denunciato dall'apicoltore Manuel Tartabini. Il valore è di circa 1.500 euro. In Italia sono tanti i colpi, tanto da parlare di tratta delle api regine

“La tratta delle api regine”, furti di alveari a Caldarola: quattro quelli che sono stati rubati ad un apicoltore. In Italia da qualche mese è scattato l’allarme per l’aumento dei furti di api, un fenomeno, definito proprio “tratta delle api regine”, che secondo il presidente italiano degli apicoltori, Raffaele Cirone, «sa di criminalità organizzata». Così almeno aveva commentato all’Ansa, a metà marzo, dopo un furto di 34 alveari avvenuto a Torino. Furti che sono cresciuti anche nelle Marche. E’ di qualche giorno fa un colpo di cui è stato vittima un apicoltore del Maceratese. Quattro gli alveari che sono stati rubati a Caldarola, in località Colcu, a Manuel Tartabini. «Mi sono accorto del furto domenica e sono andato a denunciare ai carabinieri» racconta Tartabini. Il valore degli alveari «è di circa 1.500 euro. Spesso avviene questo genere di furti, anche se poi magari non si fa denuncia. Io ho deciso di farlo anche perché ritengo sia giusto che si sappia che avvengono questo genere di furti» continua Tartabini. Difficile dire a chi possa interessare rubare degli alveari «posso pensare che alcuni siano furti su commissione» ipotizza Tartabini.