SISMA - La seconda tranche del finanziamento della Protezione civile è stata messa a disposizione della Regione, per completare l'acquisto dei 364 alloggi stimati come fabbisogno. Il governatore Ceriscioli: «E' un grande risultato, le case saranno messe direttamente a disposizione dei Comuni per l’assegnazione»

«Il capo dipartimento Angelo Borrelli ha messo a disposizione della Regione Marche la seconda tranche di poco meno di 28 milioni di euro dei quasi 56 complessivi necessari per completare l’acquisto di tutti i 364 alloggi stimati come fabbisogno e autorizzati con l’ordinanza 510 della Protezione Civile». Ad annunciarlo in una nota la Regione, che precisa: «presumibilmente nel mese di marzo saranno comprati tutti gli appartamenti». Soddisfatto il presidente Ceriscioli: «Questo è un grande risultato. Siamo a oltre metà degli acquisti: sono stati stipulati 196 atti per 30 milioni. Sono previsti a breve altri atti per ulteriori 103 alloggi per 14 milioni. Gli appartamenti acquistati sono stati messi direttamente a disposizione dei Comuni per l’assegnazione. Le famiglie hanno a disposizione 4mila euro per l’acquisto del mobilio o 1.500 euro per il trasloco. Tutti questi appartamenti entrano così a far parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell’Erap e alla fine dell’emergenza saranno utilizzati per le graduatorie di edilizia economica popolare dei comuni coinvolti. È un ulteriore tassello – ha aggiunto il governatore – che, insieme con altri provvedimenti, ci consente di agevolare il processo di rientro nei territori delle persone le cui abitazioni hanno subito danni gravi dal sisma, in attesa della ricostruzione pesante. Questa soluzione consente anche un minor consumo del suolo».