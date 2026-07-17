“Il Trovatore essenziale” di Negrin
chiude il primo weekend del Mof

MACERATA - In attesa della prima di stasera con "Nabucco", il regista messicano proporrà domenica un allestimento minimalista che concentra l’attenzione dello spettatore sulla valenza atemporale dei dilemmi psicologici dei protagonisti

- caricamento letture
Tper sito

Alcune immagini di scena

Mentre sale l’attesa per la “prima” della stagione 2026, in programma stasera allo Sferisterio con in scena il “Nabucco e dopo “Il barbiere di Siviglia” di domani, sarà il “Trovatore” geometrico ed essenziale di Francisco Negrin a chiudere domenica il weekend di apertura del 62esimo Macerata Opera Festival.

Il regista messicano, già allo Sferisterio nel 2013 e 2016, avrà Dmitri Jurowski sul podio ed un cast di grande solidità e comprovata esperienza, a partire dal celebre tenore italiano Piero Pretti nei panni del protagonista Manrico in alternanza il 31 luglio al giovane cinese Haiyang Guo, già assai apprezzato dal pubblico scaligero, teatro in cui è cresciuto professionalmente a partire dall’Accademia.

Tper sito 3

Inoltre si avrà il consolidato baritono Vito Priante come Conte di Luna, il sempre più celebrato soprano marchigiano Marta Torbidoni (leggi la sua intervista a CM) come Leonora, la giovane Sofija Petrovich come Azucena, artista in costante crescita dopo i significativi debutti ad Opera de Paris; quindi il Ferrando del giovane basso coreano Dongho Kim, già molto apprezzato nei ruoli verdiani, la giovanissima Alessia Camarin come Ines, una delle voci più interessanti della nuova leva; Simone Fenotti, altra nuova promessa di grande spessore, come Ruiz e infine Mauro Sagripanti come Messo. Il cupo Trovatore di Negrin, animato soprattutto dai sapienti giochi di luce di Bruno Poet, ripresi per l’occasione da Marc Heimendinger, prosegue il progetto della Trilogia Popolare di Verdi lanciato dal Direttore Artistico Marco Vinco lo scorso anno con Rigoletto e che quindi si chiuderà nel ’27 con Traviata.

Tper sito2

Il regista messicano propone dunque un allestimento minimalista che nega qualsiasi citazione folkorica per concentrare l’attenzione dello spettatore sulla valenza atemporale dei dilemmi psicologici dei protagonisti, divisi tra il peso del passato e il bisogno di un presente libero da zavorre: «Il trovatore è il peso del passato: un passato che ci perseguita, un passato che distrugge ogni possibilità di un presente, di un futuro o dell’amore. Solo Leonora, come Leonore di Beethoven in Fidelio, capisce che l’amore e il presente sono l’unica strada da seguire. Leonora aiuta Manrico a percorrere questa strada con lei; ma Azucena, perseguitata dal ricordo della madre e del figlio bruciati vivi, è il canale attraverso il quale il passato getta la sua rete infuocata e arriva a consumarli. Gli errori che commettiamo quando rifiutiamo di vivere liberamente il nostro presente si ripetono, come i ritornelli delle ballate dei trovatori». E anche il direttore Jurowski ribadisce gli aspetti atemporali e assoluti della musica verdiana: «La musica del Trovatore ha una forza emozionale, una intensità melodiosa e una atmosfera scura che rispecchiano la tragedia e il conflitto persistente della drammaturgia».

Articoli correlati

Vescovo-Marconi_Ordine-Medici_FF-110-55x55

Il Nabucco secondo Marconi: «Trump e Putin sono esempi di una religione strumento di potere»

anteprima-il-barbiere-di-siviglia

Lo Sferisterio fa largo al factotum, sabato c’è “Il barbiere di Siviglia” con la rivelazione Martirosyan

Camera-Commercio_MOF_FF-2-55x55

«Mof motore trainante dell’occupazione, 50mila euro per sostenerlo»

maurizio-vecchiola-finproject

Macerata Opera Festival, Finproject si conferma main sponsor: «Apriamo una finestra sul mondo»

marta-torbidoni-soprano-allo-sferisterio-macerata-FDM-2-55x55

Marta Torbidoni e la magia dello Sferisterio «È sempre una gioia tornare a casa» (Video)

laura-chiatti-e-il-cda-di-italiafestivl

Lucia Chiatti nel gotha dei festival italiani

aperitivi-culturali-6-55x55

Gli Aperitivi culturali compiono 20 anni: dodici date, si parte col Nabucco

Marco-Vinco_MOF_FF-11-55x55

L’associazione Sferisterio replica a Stortoni: «Vinco premiato dal ministero, il compenso stabilito nel bando»

edoardo-bennato-sferisterio-202521-dimensioni-grandi-55x55

Sferisterio, ok al bilancio 2025. Chiusura con utile di 12.400 euro: «Gestione solida nella continuità»

edoardo-bennato-sferisterio-202521-dimensioni-grandi-55x55

Sferisterio, accordo sulle maestranze: «Contributo del Comune stabile e impiego fuori dalla stagione estiva»

edoardo-bennato-sferisterio-202521-dimensioni-grandi-55x55

Sferisterio e Lauro Rossi, le maestranze: «Si parla di eventi ma non di lavoratori, situazione che continua a peggiorare»

mof-2026-opere-55x55

Mof 2026, presentato il cast: artisti affermati e nuove star. Alle locandine ci pensa l’Ai

musicultura-20-giugno-202522-dimensioni-grandi-55x55

Riccardo Cocciante ci ha preso gusto: dopo Musicultura, Sferisterio Live

coez

Sferisterio Live cala il poker: Coez per la prima volta a Macerata

IMG-20240830-WA0069-55x55

Mannoia canta De André e Fossati: allo Sferisterio tributo ad “Anime salve”

Marco-Vinco_MOF_FF-11-55x55

Marco Vinco regista di Aida a Catania. Il direttore artistico dello Sferisterio nel teatro guidato dal collega Carminati

concerto-ranieri-7-55x55

Massimo Ranieri, energia senza età Lo Sferisterio canta con lui (Foto) «Io amo l’amore, ci farei l’amore»

Gianna-Nannini_Sferisterio_FF-8-55x55

Tutti in piedi per Gianna Nannini: il rock travolge lo Sferisterio (Foto)

rigoletto-audiotour3-e1755087076600-55x55

Immersione tra musica e città: Rigoletto audiotour sold out

MOF_FF-1-55x55

Nabucco, Barbiere e Trovatore i titoli del Mof 2026. Niente danza, tornano i Carmina Burana

Lucia-Chiatti_Vedova-Allegra_MOF_Sferisterio_FF-12-55x55

«Ballerini, siamo con voi: è l’associazione Armonie d’arte che non riesce a velocizzare i pagamenti»

VedovaAllegra_Anteprima_MOF25_PhSimoncini_112-55x55

«La Vedova è allegra, i lavoratori no. I ballerini aspettano i loro soldi, neanche rimborsi per viaggi e alloggio»

Macbeth0208_MOF25_PhSimoncini_8-55x55

Bandiere palestinesi insanguinate, Emma Dante dà voce al suo Macbeth: «Non taciamo davanti allo sterminio»

aperitivi_culturali_giulia_ciarapica-5-55x55

Scene dal matrimonio dei Macbeth, Giulia Ciarapica: «Il demonio prende il sopravvento»

Vitello-ape-culturali

Da Rigoletto a Joker passando per Trump: quando la comicità si fonde col potere

gasparri_ilaria-8-55x55

“La vedova allegra” e la Belle Époque: «Donne che hanno lasciato un segno nel cammino di emancipazione»

Macbeth0208_MOF25_PhSimoncini_8-dimensioni-grandi-55x55

Macbeth è l’opera perfetta: per i saluti bandiere palestinesi davanti agli occhi di Matteo Salvini

ape-culturale-Savarese-3-e1754062830131-55x55

Lady Macbeth svelata agli Antichi Forni alla vigilia della “seconda” prima

in-opera-7-55x55

Tutti “In opera”, la rassegna inclusiva fa centro

WhatsApp-Image-2025-08-01-at-10.00.39-55x55

Ultima settimana per il Mof, martedì la Notte dell’Opera nel centro di Monte San Giusto

ORIM-ALLOPERA-2-55x55

Orim all’Opera celebra bellezza e cultura. Alfredo Mancini: «Così cambiamo le convinzioni sul settore dei rifiuti»

PrimaAida_FF-6-55x55

Salvini allo Sferisterio per “Macbeth”. Il balletto delle liste di FdI e Lega: «Anna Menghi è dentro»

sferisterio_serata_sindaci-5-55x55

Le fasce tricolori in platea per assistere al “Macbeth”

Carmen_MOF25_PhSimoncini_13-dimensioni-grandi-55x55

La Carmen è l’evento dell’estate: la passione divampa allo Sferisterio, acclamato il flamenco di Gades

WhatsApp-Image-2025-07-29-at-10.39.49-55x55

La cena dei mecenati del Mof: «Un impegno verso il territorio». Vinco: «La stagione va alla grande»

Prima-Vedova-Allegra_FF-2-55x55

Sferisterio verso il record del 2019, sinora 400mila euro in 4 serate. Parcaroli: «Mof ci distingue nel mondo»

aperitivi-culturali4-55x55

Batisti acchiappa la Vedova: Aperitivo culturale finito in ovazione

prima-macbeth-4-55x55

Macbeth, cronaca di una prima da incubo: spettatori arrabbiati e al freddo. «Non torneremo più» (Video)

prima-macbeth-5-55x55

Sferisterio sotto la pioggia: Macbeth annullato, rabbia del pubblico

aperitivo-culturale-tozzi-carminati-gagliardi

Il Macbeth si prepara al debutto, cambia il protagonista: Franco Vassallo


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X