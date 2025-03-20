«Vi presento il nuovo Lago Store, eleganza e stile a Civitanova». Una realtà storica che amplia gli orizzonti, per venire incontro ai desideri di una clientela che da più di 50 anni sa che può fidarsi di Vico Arredamenti. Dalle parole di Stefano Vico, titolare e progettista di un’azienda top per quel che riguarda l’arredo e l’architettura d’interni, si evince tutto l’entusiasmo e la voglia di continuare a stupire.

«Provengo da una famiglia di artigiani – spiega Stefano – falegnami da diverse generazioni, da cui ho ereditato la passione per questo mestiere. Negli anni insieme a mia moglie Cinzia, abbiamo strutturato l’azienda, che pur rimanendo a carattere familiare, ha implementato lo staff e il servizio clienti».

Un’azienda, dunque, lungimirante: «Abbiamo sempre mantenuto la vocazione alla falegnameria e al prodotto artigianale, pur sviluppando la parte commerciale. Importanti brand, di cui siamo rivenditori, sono esposti in 800 metri quadri di showroom».

Poi nel 2019 l’apertura del nuovo Lago Store esclusivo nel cuore di Ancona, per un binomio sinonimo di stile e successo: «Esaudire i desideri dei progettisti e dei clienti più esigenti, ci ha permesso di realizzare case importanti e rafforzare la collaborazione con gli studi di architettura e marchi di prestigio, come dimostra appunto in pieno Covid l’apertura del Lago Store del 2019. E non finisce qui».

Domani (21 marzo) a Civitanova, precisamente in piazza XX Settembre al civico 65, ci sarà l’apertura del secondo Lago Store marchigiano che vede Vico Arredamenti ancora protagonista, sabato 22 previsto poi un Open day aperto a tutti: «Civitanova, come Ancona, meritava l’apertura di uno store del genere, per venire incontro al suo continuo entusiasmo e a tutti coloro che decideranno di affidarsi a noi per modellare la propria abitazione con tutto il gusto e lo stile che cercano. Avremo l’opportunità, così, di accontentare i clienti più esigenti che non chiedono il solito arredo, bensì un prodotto di un certo livello e di un alto valore estetico. Avremo ben sette vetrine – continua Stefano Vico – di cui tre affacciate sulla piazza di un locale storico che abbiamo ristrutturato e rimesso a nuovo per dargli un’immagine molto elegante. L’elemento che ci differenzierà sarà ancora la consulenza diretta col cliente, nei consigli, nella cura dei dettagli che si concretizzerà nel progetto. Possiamo dire che questo ci distingue dal classico mercato».

Quello di Vico Arredamenti si propone come uno stile di vendita unico nel suo genere, completo per andare incontro a tutte le esigenze e la richiesta della clientela: «Abbiamo sempre intrapreso un rapporto di consulenza nei confronti dei clienti, non ci limitiamo a vendere mobili, ma abbiamo all’interno delle figure professionali che possono offrire una consulenza a 360 gradi in modo esclusivo. Affiancarci al marchio Lago è stata per noi la ciliegina sulla torta, un marchio originale e sinonimo di qualità e gusto eccelso. Una città splendida ed effervescente come Civitanova meritava uno store Lago tutto suo e Vico Arredamento – assicura il titolare Stefano – continuerà con maturità ed esperienza a seguire ancora da vicino la clientela con il suo staff, dai venditori ai progettisti. E la nostra voglia di crescere non finisce qui».

Ed è così che Civitanova avrà il suo store Lago, un’azienda nata come impresa artigianale che nel tempo ha saputo ritagliarsi una sua identità precisa diventando un marchio innovativo nel panorama del design italiano. Una storia iniziata più di cento anni fa, perché le radici di quella che oggi è una realtà leader nel settore, risalgono alla fine dell’Ottocento, quando Policarpo Lago inizia la sua attività artigianale di ebanista nelle ville nobiliari e nelle chiese veneziane.

La generazione successiva continua la tradizione allargando la produzione alle camere matrimoniali e in seguito a piccole serie di mobili per l’ingresso. Nel 2006, giunta alla quarta generazione, Lago diventa SpA e si apre al mercato internazionale, offrendo anche all’estero il proprio design modulare e innovativo, una comunicazione non convenzionale e un forte orientamento al web e al digitale.

A traghettare lʼazienda in questa fase è Daniele Lago, giovane imprenditore e designer che decide di investire nella cultura come asset strategico di sviluppo, trasformando la gestione esclusivamente familiare in un’organizzazione con forte orientamento al merito, all’equità, all’apertura e alla contaminazione manageriale. Oggi Lago è presente in oltre 20 Paesi al mondo con oltre 500 negozi selezionati fra cui numerosi store monomarca e più di 400 progetti di resort, boutique hotel, spazi commerciali, ristoranti, bar e uffici in Italia e all’estero, in città come Roma, Londra, Parigi, Saigon, Shanghai. L’espansione dell’azienda è ancora in pieno svolgimento: pur mantenendo le proprie radici, Lago si allarga e si apre all’incontro e allo scambio con nuove realtà nazionali e internazionali.

(servizio promoredazionale)