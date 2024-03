Investita da un’auto in viale Bruno Buozzi a Tolentino, 60enne trasportata a Torrette in eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 10,35 quando la donna, residente in città, è stata travolta da una Fiat Panda condotta da un 78enne che viaggiava in direzione Belforte, dove abita.

L’impatto è avvenuto poco dopo la casa cantoniera, a ridosso della fermata dell’autobus. Immediati i soccorsi. Gli operatori dell’emergenza giunti sul posto hanno prestato le prime cure del caso alla ferita per poi accompagnarla in ambulanza allo stadio della Vittoria, dove è atterrato l’elicottero che l’ha poi trasferita in codice rosso all’ospedale di Ancona. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti la polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, e i carabinieri in ausilio.

(Servizio aggiornato alle 12,38)

(Fra. Mar.)