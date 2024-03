Malgrado la pioggia è stata inaugurata ufficialmente, all’Area della solidarietà, la panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. Hanno partecipato gli studenti degli istituti scolastici Don Bosco, Lucatelli, Filelfo e Frau oltre al presidente di Helpis Gino Fanelli che ha illustrato ai presenti la finalità dell’associazione e della panchina gialla e al rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche Gianni Russo che ha portato il saluto della direttore generale dell’Usr Donatella D’Amico. A portare il saluto dell’amministrazione comunale il sindaco Mauro Sclavi e l’assessora Elena Lucaroni e in rappresentanza del consiglio di quartiere il presidente di Foro Boario Young Lorenzo Picotti. Erano presenti anche la sindaca del consiglio comunale dei ragazzi Giulia Semmoloni e il presidente Giulia Damiani.

«La panchina gialla rappresenta un messaggio forte, efficace e che dura nel tempo, perché è sempre in mezzo alla gente, per tenere alta l’attenzione sul problema del bullismo e del cyberbullismo e a ricordarci che in internet si nascondono rischi, soprattutto per i più giovani – fa sapere l’amministrazione comunale – la panchina gialla vuole essere un monito contro tutte le violenze di genere e a favore di una cultura di parità a tutela dei diritti dei più indifesi, i minori, che possono subire violenze, essere discriminati ed emarginati, spesso anche dai loro stessi coetanei. L’Assessorato alle politiche sociali ha aderito al progetto nazionale “Panchina gialla – Simbolo ufficiale contro il bullismo e il cyberbullismo” di Helpis onlus con il patrocinio del Ministero dell’Interno e dell’Anci mettendo a disposizione una panchina all’Area tematica della solidarietà che è stata dipinta di giallo dagli operai del Comune di Tolentino utilizzando un apposito kit fornito da Helpis».

Nel corso della manifestazione il presidente di Helpis Gino Fanelli ha consegnato alcuni attestati ricordo alle scuole e agli enti partecipanti.