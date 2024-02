Il Comune annuncia tre buone notizie per Vissani, frazione di Montecassiano. La prima è che sono stati consegnati ieri i lavori di riqualificazione dell’ex scuola del quartiere, che ospiterà al primo piano un nuovo asilo nido da 18 posti e al piano terra un centro civico di aggregazione per la comunità locale. In settimana quindi l’opera verrà cantierata con tempi di esecuzione di sei mesi. Il costo è di circa 600mila euro tra primo e secondo stralcio.

La seconda buona notizia è che a un anno di distanza dall’affidamento dell’incarico tecnico da parte della Diocesi di Macerata i tecnici hanno completato la progettazione per i lavori di ristrutturazione della chiesa e considerando che le risorse sono già stanziate c’è ottimismo rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori per la riapertura dopo il sisma del 2016. La terza buona notizia è che l’amministrazione comunale stanzierà con la prossima variazione di bilancio le risorse per la manutenzione straordinaria di buona parte dei marciapiedi della frazione.

«Siamo davvero contenti – dichiara il sindaco Leonardo Catena – di poter dare queste buone notizie alla comunità di Vissani. La riapertura della chiesa, l’apertura di un nuovo asilo nido e la riqualificazione degli spazi civici a disposizione della comunità locale, uniti agli interventi di manutenzione, sono segnali importanti per il nostro territorio. Questioni procedurali e amministrative hanno richiesto più tempo del previsto ma ora i progetti diventeranno a breve realtà. Insieme ai residenti che abitano nella frazione e nelle campagne circostanti, alla presenza operativa del sacerdote don Franco Palmieri, si può sperare di rilanciare la vitalità della frazione dopo anni difficili».