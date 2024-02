Sette interrogazioni, tre delibere e due mozioni saranno discusse il 4 e 5 marzo al Consiglio comunale di Macerata convocato dal presidente Francesco Luciani.

I lavori prenderanno il via alle 15 di lunedì 4 marzo con la trattazione delle sette interrogazioni iscritte all’ordine del giorno e relative al traffico di Corso Cavour e Corso Cairoli (Alessandro Marcolini – Partito Democratico); a Sferisterio Live (David Miliozzi – Macerata Insieme); allo stato dei lavori per la realizzazione del nuovo polo natatorio (Alberto Cicarè – Strada Comune – Potere al Popolo); ai permessi rosa (Narciso Ricotta – Partito Democratico); all’associazione Sferisterio (Narciso Ricotta – Partito Democratico); al nuovo statuto dello Sferisterio (Stefania Monteverde – Macerata Bene Comune) e al progetto di recupero del Mercato delle Erbe in via Armaroli (Ninfa Contigiani – Partito Democratico).

Il Consiglio comunale discuterà poi le variazioni al Bilancio 2024-2026, al Dup 2024-2026 e allegati e la surroga di Lorena Sgariglia, consigliera del Quartiere 6 di Piediripa e la nomina del nuovo componente.

L’assise cittadina discuterà infine le due mozioni iscritte all’ordine del giorno e relative alla sistemazione dei lavori ex Saram (David Miliozzi – Macerata Insieme) e alla comunicazione di Apm in merito ai misuratori del servizio idrico (Alberto Cicarè – Strada Comune – Potere al Popolo). Infine, il Consiglio comunale, discuterà l’ordine del giorno sulla mancata distribuzione dei calendari per la raccolta differenziata (Ninfa Contigiani – Partito Democratico).

Nel caso in cui la seduta del 4 marzo dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 5 marzo alle 16.