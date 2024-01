«Questa grande vittoria Fratelli d’Italia la dedica a tutta la città». Gli esponenti tolentinati del partito di Giorgia Meloni esprimono soddisfazione per l’imminente avvio della ricostruzione dell’ospedale cittadino lesionato dal sisma del 2016. Per il gruppo cittadino l’orgoglio è anche quella di «poter constatare che le promesse che sono state annunciate durante la campagna elettorale delle ultime comunali vengono realizzate». Con una nota congiunta rivendicano: «L’ospedale è l’obiettivo primario che avevamo perseguito con la Regione sin da quando eravamo forza di Governo cittadino e oggi, a distanza di un anno e mezzo, siamo felici di poter dire alla città che la nostra tesi era l’unica vera e che si sarebbe realizzata».

Gianni Barboni, coordinatore cittadino di Fdi, Silvia Luconi, ex candidata sindaca e ora consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Francesco Pio Colosi, capogruppo del partito in Consiglio comunale evidenziano: «E’ proprio vero, in politica ci vogliono pazienza e costanza. Ci vuole pure una grande resistenza, anche quando ti irridono perché tentano di sconfessare le argomentazioni addotte».

Per Fratelli d’Italia la notizia data ieri dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, in cui comunicava l’avvio dei lavori, «mette definitivamente un punto a tutte le illazioni che ci sono state sul tema ospedale, anche di coloro che hanno cambiato più volte versione pur di non ammettere che l’ospedale aveva già i suoi Decreti regionali nell’aprile del 2022 e la sua progettazione ben definita, come più volte descritta in pubblico e sui giornali».

Silvia Luconi torna all’ultima campagna elettorale che l’ha vista sfidare l’attuale sindaco e aggiunge: «Sono felice che il sindaco Sclavi non parli più delle variegate versioni addotte, nello specifico tre, durante la scorsa campagna elettorale, ma abbia finalmente riconosciuto che avevano lasciato con tutta l’allora maggioranza un patrimonio inestimabile, anche in materia sanitaria». Nella nota Fdi Tolentino ringrazia la Regione Marche, il presidente Francesco Acquaroli, la Giunta e in particolare gli assessori Baldelli e Saltamartini.

