di Luca Patrassi

Strada Valpotenza, il capogruppo provinciale dei Dem Narciso Ricotta attacca sul fronte degli annunci che da oltre un anno arrivano dalla Provincia senza che poi ci sia un seguito concreto.

Ricotta propone una cronistoria della vicenda legata all’ammodernamento della strada: «A gennaio del 2023 al teatro Lauro Rossi di Macerata la Provincia di Macerata, davanti ad imprenditori e associazioni di categoria ed alla presenza del presidente della Regione, in un incontro organizzato da Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confindustria e Confcommercio denominato “Valpotenza, il futuro in una strada” annunciava un concorso di progettazione di una parte della nuova arteria che avrebbe dovuto collegare, per il momento, Villa Potenza al nuovo casello autostradale di Porto Potenza Picena: 21 km di strada. La consegna del progetto era prevista per il mese di luglio del 2023».

Fatto l’annuncio, l’esponente Dem cita gli esiti: «Purtroppo, già ad aprile 2023, in Consiglio Provinciale trapelava la notizia che il bando era andato deserto (forse anche perché la Provincia non ha ancora le idee chiare sul tracciato: verso l’interno passando sui terreni agricoli dei privati o verso il fiume Potenza con la necessità di opere per evitare il rischio esondazioni?). Allora il vice presidente della Provincia (Luca Buldorini, ndr) dichiarava che si sarebbe subito posto rimedio perché il mese successivo, maggio del 2023, ci sarebbe stato un tavolo tecnico a Roma che avrebbe sbloccato la situazione».

Gli aggiornamenti temporali: «Maggio passava – scrive Ricotta – e l’estate pure allorché su mia sollecitazione a dicembre del 2023, sempre il vice presidente della Provincia, dichiarava che c’era stato un incontro a Roma con il vice Ministro dei Trasporti Rixi e che si era in attesa della convocazione del Ministro per le Infrastrutture per poi pubblicare una nuova gara per il progetto entro febbraio del 2024. Agli inizi di questo mese, sempre il vice presidente della Provincia, dava notizia di un nuovo incontro a Roma con il vice ministro dei Trasporti Rixi e dichiarava di aver ricevuto mandato per convocare un tavolo tecnico».

L’attacco finale di Ricotta: «Pare che la Valpotenza sia oramai a servizio solo di Appignano, noto comune di mobilieri e – tra l’altro – città del del vice presidente della Provincia, perché finora ha prodotto solo tavoli: infatti, nemmeno a febbraio si farà il bando per il progetto. A questo punto appare profetico il titolo del convegno iniziale “Valpotenza, il futuro in una strada”: infatti, parliamo di futuro perché nel presente ancora non c’è niente».