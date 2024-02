«Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo esprime il suo apprezzamento per le novità introdotte dalla Regione Marche in fatto di rilancio dell’economia del cratere. L’Ente, infatti, sta continuando a mantenere alta l’attenzione sulle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 in cui le imprese hanno realizzato investimenti produttivi, cercando di favorire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo». Ad affermarlo l’associazione in una nota in cui sottolinea «l’importanza del decreto n. 277 del 11 dicembre 2023, che ha disposto di utilizzare le risorse derivanti da economie di gestione di altre misure per poter finanziare i programmi di investimento realizzati dalle imprese localizzate nelle aree interessate dal sisma 2016».

«La misura di riferimento “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” – spiega il presidente territoriale Enzo Mengoni -, è stata attivata nel 2019 e ha conosciuto, negli anni, vari scorrimenti di graduatoria, l’ultimo dei quali è intervenuto a dicembre 2023. Quest’ultimo scorrimento ha interessato 50 imprese, che hanno ottenuto il riconoscimento della finanziabilità dei loro programmi di investimento e che potranno vedere rimborsati i loro investimenti nella misura del 50% della spesa sostenuta. La misura in questione, fin dal suo esordio nel 2019, ha suscitato un grande interesse da parte di un ampio spettro di imprese che hanno presentato la domanda, determinando subito un overbooking rispetto alla dotazione stanziata».

Per questo motivo, «la disponibilità di economie derivanti dalla stessa misura e da altre fonti ha dunque consentito alla Regione di riscontrare l’ampio fabbisogno espresso dalle imprese partecipanti al bando in questione, senza attivare nuove e ulteriori misure che andrebbero ad appesantire il già complesso panorama degli aiuti pubblici. Un plauso, dunque, a tale azione dell’Ente Regionale che si dimostra estremamente efficace e strategica e che auspichiamo possa proseguire anche con eventuali, future, economie.

In merito alla Zona Franca Urbana – prosegue Mengoni – e agli 11 milioni di crediti ancora non utilizzati, speriamo vivamente in una proroga anche per il 2024, visto che le agevolazioni dello scorso anno sono partite dal mese di luglio interessando sostanzialmente solo 6 mesi. Confidiamo inoltre che l’assegnazione venga fatta prendendo in considerazione in particolar modo i parametri contabili e che i contribuenti assegnatari di agevolazioni Zfu per le annualità 2017-2023, possano utilizzare le residue disponibilità presenti nel proprio cassetto fiscale anche nell’anno 2024. Il nostro auspicio, quindi, è che la Regione, insieme al Commissario Straordinario e tutti i rappresentati di Governo del nostro territorio, possano lavorare efficacemente alla ZFU, che riteniamo essere un aiuto concreto ed indispensabile per le imprese».