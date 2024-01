di Monia Orazi

Il cuore pulsante di Unicam da ieri batte in centro storico di Camerino, gli uffici del rettore Graziano Leoni e della direzione generale da ieri hanno traslocato nell’edificio ex magistrali in via Pieragostino, lo storico edificio che ha accolto fino al 1997 diverse generazioni di studentesse e studenti, sotto lo sguardo bonario dello storico preside Domenico Cavallaro, divenuto poi sede delle segreterie studenti Unicam, fino alle scosse del 2016 che lo hanno reso di nuovo inagibile.

«Hanno traslocato anche me», scherza nel video scelto per presentare l’importante passo in avanti il rettore Graziano Leoni. «Oggi è una grande emozione – ha detto aggirandosi con un fare soddisfatto nelle stanze della nuova sede, entrando nella sua sistemata a puntino – staremo qui finché non torneremo a palazzo ducale, ma nell’attesa finalmente siamo tornati in centro, tornare a palazzo ducale sarà più bello». Il rientro in centro storico, a due passi da Santa Maria in via e Rocca era stato annunciato all’inizio del mandato di Graziano Leoni, lo scorso novembre. Il palazzo delle ex segreterie “polo Franco Biraschi” è stato tra i primi palazzi a veder partire il cantiere di ricostruzione, ora i lavori sono terminati e a fine anno è partito il trasloco.

In centro sono presenti la caserma dei carabinieri nell’ex istituto tecnico di chimica, il collegio Next Generation della curia inaugurato poco più di un anno fa e qualche decina di abitanti, con solo 41 case ad essere rimaste agibili dopo il 2016. L’inaugurazione ufficiale del nuovo rettorato provvisorio è prevista per il prossimo 6 febbraio alle 12, subito dopo la cerimonia di inaugurazione del 688esimo anno accademico che vedrà ospite d’onore il ministro dell’Università Anna Maria Bernini.