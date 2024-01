Camerino, Castelsantangelo e Visso cercano ingegneri, architetti e geoemetri. Il Comune di Camerino comunica infatti di aver provveduto a bandire, in condivisione con i Comuni di Castelsantangelo sul Nera e Visso, due concorsi per funzionari tecnici (ex cat. D; ingegneri ed architetti) e per istruttori tecnici (ex cat. C; geometri) per la formazione delle graduatorie per le eventuali assunzioni di personale a tempo pieno e determinato. I concorsi sono mirati a soddisfare le esigenze connesse al sisma 2016, agli interventi Pnrr e Pnc. La graduatoria servirà poi per la costituzione dell’Ufficio di Cantierizzazione previsto dall’Ordinanza Speciale 55.

La presentazione delle candidature per i funzionari tecnici scade il 30 gennaio, mentre la presentazione delle candidature per il concorso di istruttore tecnico scade il primo febbraio. Le candidature possono essere presentate solo sul sito Inpa del Ministero.

Tutte le informazioni nei link di seguito

https://www.halleyweb.com/c043007/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/181

https://www.halleyweb.com/c043007/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/182