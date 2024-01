Sono 3,5 i milioni di euro assegnati all’Ufficio speciale ricostruzione delle Marche per finanziare i primi interventi dell’ordinanza speciale in deroga del comune di Fiastra. Si tratta dell’anticipo del 40%, su un contributo di 8,7 milioni di euro, che il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha stanziato per consentire l’attuazione dell’ordinanza.

«La ricostruzione, oltre a essere un obbligo morale nei confronti delle comunità colpite, è anche una priorità strategica per il rilancio dell’intera area, specialmente in un territorio a forte vocazione turistica come quello di Fiastra – dice il commissario Castelli – una ricostruzione sicura è certamente fondamentale per promuovere la residenzialità in Appennino centrale. Dobbiamo agire con rapidità per contrastare il fenomeno più grave di questi ultimi anni, lo spopolamento delle aree interne».

L’ordinanza speciale finanzia i sottoservizi danneggiati dalle scosse e una serie di interventi nelle frazioni di Campicino, Fiastra capoluogo, San Lorenzo in Colpolina, Boccioni e San Lorenzo al lago. Tra le opere programmate anche il ripristino di una struttura nel campeggio in San Lorenzo al lago, la realizzazione di un’area commerciale, l’urbanizzazione e la sistemazione esterna della nuova palazzina uffici che ospiterà le funzioni strategiche degli uffici comunali e del Coc (Centro operativo comunale).