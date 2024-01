Il Montefano perde di misura lo scontro diretto in zona playoff nella trasferta contro il K-Sport Montecchio Gallo, ora secondo in classifica.

Nella 19esima giornata d’Eccellenza, allo Spadoni di Vallefoglia è decisivo un gol fulmineo di Bardeggia (dopo appena un minuto di gioco), al termine di un contropiede partito sugli sviluppi di un angolo a favore dei viola. La squadra di Mariani è parsa sottotono nel primo tempo. Più propositiva invece la ripresa (ricca di occasioni a favore), nella quale è mancato solo il gol. Il Montefano interrompe dunque la striscia di risultati utili fuori casa, l’ultima sconfitta risale infatti a fine ottobre contro il Chiesanuova. I viola restano a quota 29, un punto sotto la zona playoff, e domenica prossima affronteranno fra le mura amiche il Castelfidardo.

La cronaca. Avvio scoppiettante. Neanche un minuto di gioco e il Montefano conquista un calcio d’angolo, dalla ribattuta il K-Sport Montecchio Gallo sfodera una ripartenza perfetta e passa in vantaggio: Magnanelli avvia e Bardeggia finalizza (prende il tempo alla difesa ospite, elude l’uscita di David e deposita in rete).

I viola di Mariani non riescono mai a concludere in porta nel primo tempo. L’unico sussulto il presunto rigore su Latini, che al 10′ viene agganciato in area da un avversario ma l’arbitro Milone della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto lascia correre. Il K-Sport Montecchio Gallo è sempre insidioso invece grazie ad uno scatenato Bardeggia che rientra e calcia per ben due volte: al 19′, sempre in contropiede, David si allunga sul primo palo e devia in corner, al 21′ manda a lato di poco. I locali sono più pimpanti e lo dimostrano in altre due circostanze. Al 28′ Torelli manda fuori da due passi, mentre al 37′ Notariale lascia partire un mancino dal limite, su cui Monaco ci mette la testa e allontana la sfera.

Come il primo tempo, avvio scoppiettante nella seconda frazione. Trascorrono appena trenta secondi ed il viola Alla sfodera un sinistro che lambisce il palo alla sinistra di Elezaj. Al 3′ Latini anticipa Nobili e di prima calcia fra le mani del portiere biancorosso. Poi altre due conclusione da fuori: Giovanni De Luca spara alto, Alla centrale e facile preda di Elezaj. Il K-Sport Montecchio Gallo si affaccia in avanti solo al 16′ con Dominici che si trova il pallone fra i piedi ma con il mancino non fa male a David. Trenta secondi più tardi il numero quattro biancorosso ci riprova rasoterra ma non inquadra di poco lo specchio. Al 23′ torna a spingere il Montefano ed Elezaj vola sul preciso colpo di testa di Palmucci. Cinque minuti più tardi è il turno di Monaco, che alza la mira su un tiro dalla distanza. Al 33′, invece, Papa si gira bene in area ma il suo diagonale fa letteralmente la barba al palo. Altri cinque giri di lancette e il neoentrato Dell’Aquila alza troppo sopra la traversa. Il Montefano ci prova con generosità, la difesa locale tiene botta e chiude tutti i varchi: termina 1 a 0.

Il tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Notariale, Baruffi, G. Dominici, Nobili, Del Pivo, Peroni (20′ s.t. Peluso), E. Dominici, Bardeggia (43′ s.t. Vegliò), Magnanelli, Torelli. A disp.: Andreani, Francia, Sciamanna, Paoli, Mazzari, Baldelli, Fiorani. All.: Lilli.

MONTEFANO: David, Calamita (31′ s.t. Morazzini), G. De Luca (40′ s.t. Bonacci), Alla, Monaco, Postacchini, Guzzini (15′ s.t. Pjetri), Sindic, Papa (35′ s.t. Dell’Aquila), Palmucci, Latini (28′ s.t. Stampella). A disp.: Bentivogli, Orlietti, Toro, Camilloni. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto (Di Tella di Ancona – Gasparri di Pesaro).

RETE: 1′ s.t. Bardeggia.

NOTE: ammoniti: Bardeggia, Palmucci, E. Dominici. Recupero: 6′ (1’+5′).