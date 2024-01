Il Castelfidardo beffa in pieno recupero la Sangiustese. Al Comunale di Villa San Filippo finisce 2 a 1 per i biancoverdi, trascinati dai gol di Nanapere e di Kurti (al quale aveva risposto Monachesi nel primo tempo). I rossoblu di Giandomenico non riescono a dare continuità al pareggio di Montefano e restano al penultimo posto nella classifica d’Eccellenza, a quota 12 punti, al pari del Monturano Campiglione, prossimo avversario nello scontro diretto in terra fermana.

La cronaca. Dopo un paio di spunti rossoblu di Marini e Palmieri, la prima vera occasione porta la firma dell’esperto Tulli, che incorna troppo alto un assist di Monachesi (20′). Sul fronte opposto, al 29′, al primo tentativo il Castelfidardo gonfia la rete con Kurti che beffa tutti in area di rigore. Tre giri di lancette e la Sangiustese va vicina al pari ma Del Brutto non ha il killer instinct davanti a Sarti. Il duello fra i due si rinnova al 34′ quando l’attaccante si fa ipnotizzare dal portiere che salva in corner. Al 38’ Tulli prova a impensierire la retroguardia biancoverde, che invece cede al 41′ al termine di un’azione insistita grazie ad una conclusione di Monachesi . Al tramonto del primo tempo Monti è attento su Nacciarriti.

La ripresa si apre con un paio di tentativi locali non andati a buon fine, come la debole conclusione di Trillini al 24′, dal limite dell’area. La seconda metà di frazione è favorevole al Castelfidardo, che sfiora il vantaggio due volte a ridosso del 90′. Nel primo minuto di recupero gli ospiti riescono nel loro intento e portano a casa l’intera posta in palio trascinati da Nanapere che segna dalla linea di fondo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E’ il gol dell’1-2 definitivo.

Il tabellino:

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Monti; Marini, Pigini, Vieira (34’ s.t. Tombolini), Omiccioli; Sopranzetti, Monachesi (43’ s.t. Del Gobbo), Sfasciabasti; Del Brutto (47’ s.t. Lattanzi), Tulli, Palmieri (17’ s.t. Trillini). A disp.: Cingolani, Calcabrini, Ferrari, Formentini, Morresi. All.: Mercanti (Giandomenico squalificato).

CASTELFIDARDO (4-3-3): Sarti; Morganti (28’ s.t. Fabiani), Imbriola, Rotondo, Fabbri; Nacciarriti (37’ s.t. Evangelisti), Miotto, Fossi (13’ s.t. Pedini); Nanapere, Guella, Kurti (13’ s.t. Braconi). A disp.: Schirripa, Cannoni, Marzuolo, Graciotti Lucio, Graciotti Loris. All.: Giuliodori.

TERNA ARBITRALE: Malascorta di Jesi (Silenzi di Pesaro – Giacomucci di Pesaro).

RETI: 29’ p.t. Kurti, 41’ p.t. Monachesi, 46’ s.t. Nanapere.

NOTE: prima del fischio di inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva e letto un messaggio per la giornata della memoria. ammoniti Marini e Fossi. Angoli 8-6. Recupero: 6′ (2′ + 4′).