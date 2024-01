di Andrea Cesca

Il Tolentino scappa, il Chiesanuova lo riprende. Avanti di due reti alla fine del primo tempo la squadra cremisi si fa raggiungere sul 2 a 2.

Padroni di casa in vantaggio al quarto d’ora con Cancelli, prima del riposo Borrelli raddoppia su calcio di rigore. Il risultato sembra al sicuro ma nella ripresa il Chiesanuova reagisce, gli uomini di Mobili prima accorciano le distanze con Defendi, poi Mongiello mette a segno il gol dell’ex e fissa il punteggio. Un tempo per parte, giusta la divisione della posta in palio, anche se la tifoseria locale si è lamentata per una presunta posizione di fuorigioco sul gol del pareggio che le immagini televisive potranno chiarire. Di fatto è stata una bella partita, ricca di emozioni, il punto lascia immutate le distanze fra le due contendenti, il Chiesanuova scende dal podio ma accorcia nuovamente il ritardo dalla capolista Civitanovese battuta a domicilio nel derbissimo contro la Maceratese (leggi l’articolo).

E’ una giornata simil primaverile al “Della Vittoria”, Tolentino e Chiesanuova entrambe reduci da una sconfitta che ne ha rallentato la corsa arrivano allo scontro diretto divise da quattro punti. La squadra allenata da Roberto Mobili, ex di turno, seconda forza del campionato, deve fare a meno degli squalificati Crescenzi e Andrea Pasqui, recupera Defendi e parte titolare, è assente Molinari. Anche Possanzini non può disporre della migliore formazione, Frulla dato in campo dopo la squalifica è infortunato, non c’è Santoro fermato dal giudice sportivo, manca Lanza.

Prima del fischio di inizio il presidente del Tolentino consegna un riconoscimento a Davide Borrelli per i cento gol realizzati in carriera, il numero 100 è stampato sulla maglia cremisi. I padroni di casa manovrano bene e al quarto d’ora passano in vantaggio: al 14’ Cancelli riceve palla da Nasic e dal limite dell’area calcia a fil di palo, Fatone resta a guardare, la palla si insacca, 1 a 0.

Pochi istanti dopo Monteneri lascia il terreno di gioco, entra Dutto. Il Tolentino ci riprova al 20’, bella azione cremisi sulla sinistra, Cancelli stavolta batte con il sinistro, palla alta. Il Chiesanuova al 32’ avrebbe l’opportunità per agguantare il pareggio, un colpo di testa di Badiali mette in moto Sbarbati, l’attaccante parte in contropiede ed entra in area, si allarga leggermente, con il destro angola troppo la mira, il rasoterra termina incredibilmente sul fondo. La catena di sinistra del Tolentino funziona bene, al 39’ combinano Cardinali e Borrelli, la staffilata viene deviata in angolo da Fatone. Prima del riposo il Tolentino raddoppia: al 43’ Fatone in uscita abbatte Moscati in area, l’arbitro indica il dischetto degli undici metri, Borrelli si incarica della massima punizione, pallone da una parte, portiere dall’altra, 2 a 0.

I primi dieci minuti della ripresa scorrono senza emozioni, il Chiesanuova va alla conclusione con Sbarbati, palla a lato. I biancorossi al 59’ confezionano la seconda palla gol, rovesciata spettacolare di Defenzi, Orsini con un colpo di reni alza in angolo; sul tiro dalla bandierina Iommi di testa sfiora la traversa. La squadra ospite preme alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita, sale il nervosismo. Il Chiesanuova accorcia le distanze al 72’: calcio di punizione di Mongiello dalla trequarti destra, in area incornata di Defendi imprendibile per Orsini, 2 a 1. Garcia appena entrato non inquadra la porta, all’80’ arriva il pareggio: Mongiello imbeccato da Badiali parte sul filo del fuorigioco e con l’esterno destro supera Orsini siglando il definitivo 2 a 2.

Il tabellino:

TOLENTINO (3-4-1-2): Orsini 6; Tomassetti 6, Di Lallo 6, Mercurio 6; Cancelli 7 (30’ st Garcia ng), Nasic 6,5, Bracciatelli 6, Balbo 6; Borrelli 7; Cardinali 5,5, Moscati 6. A dip.: Bucosse, Di Biagio, Mariani, Giuggioloni, Sosa Ugolini, Valentini, Gabrielli, Pottetti. All. Possanzini.

CHIESANUOVA (4-3-3): Fatone 6; Ciottilli 5,5 (18’ st Corvaro ng), Canavessio 6, Monteneri ng (17’ pt Dutto 6), Iommi 6; Tanoni 6 (22’ st Carnevali Filippo ng), Morettini 6 (25’ st Bonifazi 6), Badiali 6,5; Defendi 7, Sbarbati 6 (36’ st Trabelsi ng), Mongiello 7. A disp.: Carnevali Gioele, Calcaterra, Pasqui Lorenzo, Bruffa. All. Mobili.

TERNA ARBITRALE: Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo (assistenti Serenellini di Ancona e Longarini di Macerata).

RETI: pt. 14’ Cancelli (T), 45’ rig. Borrelli (T); st. 27’ Defendi (C), 35’ Mongiello (C)

NOTE: 1’ di silenzio per commemorare la scomparsa di Gigi Riva. Ammoniti Tanoni, Morettini, Nasic, Possanzini, Balbo, Di Lallo. Calci d’angolo 7 a 1 per il Tolentino. Recupero: 6’ (1’+5’).