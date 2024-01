La Cbf Balducci Hr non riesce nell’impresa sul campo della capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia nell’esordio nella Pool Promozione, lottando per tre set ma cedendo alla fine 3-1 alla formazione finora dimostratasi più in forma nel corso della stagione.

Dopo lo svantaggio per 2-0 le arancionere vengono fuori e strappano con grinta il terzo set ma poi devono cedere alla potenza dell’attacco umbro che viaggia a percentuali molto elevate con tutte le attaccanti in doppia cifra. Bartolini è la Mvp per le umbre, per le maceratesi in doppia cifra Vittorini (15), Mazzon (15) e Fiesoli (12).

Coach Carancini sceglie di nuovo Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Vittorini, Bresciani libero. Coach Giovi schiera Ricci-Montano, Bartolini-Cogliandro, Kosareva-Traballi, Sirressi libero.

Nel primo set la Cbf Balducci Hr inizia bene a muro sfrutta gli errori di Perugia restando avanti fino 18-20, poi le umbre sistemano l’attacco e la difesa piazzando un micidiale parziale di 7-1, spinta dai colpi di Traballi. Il secondo set è un monologo di Perugia: 5 muri e il 55% in attacco contro il 32% delle maceratesi fanno la differenza, Ricci gestisce con equlibrio tutte le sue attaccanti (1 solo errore nel fondamentale). Nel terzo set le arancionere non vogliono mollare la presa sul match e con 3 muri, 2 ace, gli 8 punti di Mazzon, Bolzonetti schierata opposta, la spuntano su Perugia ai vantaggi riaprendo la gara. Nel quarto la CBF Balducci HR ci prova fino all’ultimo ma non riesce a fermare l’attacco umbro che imperversa con i colpi di Montano e Kosareva che guadagnano l’intera posta per la Bartoccini-Fortinfissi.

Il muro arancionero si fa subito sentire con Fiesoli e Bonelli (1-3), Perugia si affida ai colpi di Montano (4-4) ma Vittorini trova il mani out da posto quattro (5-6). Cogliandro sbaglia in attacco (6-8), Bartolucci ferma Stroppa a muro riportando in parità le umbre (10-10) ma arrivano altri due errori in attacco, stavolta di Kosareva (10-13). Sbaglia anche Bartolini regalando il +4 alle arancionere (10-14), poi sale in cattedra Trabali (14-15) e Vittorini non trova il tocco del muro (15-15). Stroppa contrattacca il 15-17, viene però fermata da Kosareva (18-18) e risponde con il nuovo +2 (18-20). Perugia non si scompone e sull’attacco out di Fiesoli passa 21-20, Kosareva trova il mani out del 22-20, Montano sfrutta la difesa di Sirressi per il 24-21 e Bartolini chiude la palla a filo rete (25-21).

Nel secondo set brutta partenza per la Cbf Balducci Hr sul turno al servizio di Ricci che manda in crisi ricezione ed attacco arancioneri: 7-2 per le umbre. Vittorini riporta le maceratesi sul 7-4 ma due muri consecutivi su Fiesoli spingono le umbre di nuovo al 10-5, la CBF Balducci è ancora fallosa in attacco e Perugia sale a 15-7, entra Bolzonetti per Fiesoli. Mazzon prova a scuotere le arancionere (15-9) ma il muro e il contrattacco della Bartoccini-Fortinfissi non lasciano spazio (19-9 e 22-12 ancora a muro). Il set si chiude sull’ace di Kosareva.

La Cbf Balducci Hr parte sotto 3-0 nel terzo set, poi con Mazzon risale subito sul 4-4 e sul 7-7 con un suo ace. Vittorini piazza il +1 arancionere (8-9), Traballi firma il nuovo sorpasso (12-11), coach Carancini prova Bolzonetti opposta per Stroppa. Montano e ancora Traballi pungono in contrattacco (15-12), poi le arancionere provano a reagire con Mazzon a filo rete (16-16): Perugia scappa ancora sul 19-17 con Kosareva ma viene ripresa dal muro di Bolzonetti su Traballi (21-21). Fiesoli riporta Macerata al +1 (22-23 con un gran contrattacco), Cogliandro la ferma (23-23), Mazzon guadagna il set ball (23-24) ma Kosareva annulla (24-24). Alla seconda occasione chiude Vittorini 24-26.

La Bartoccini-Fortinfissi riparte forte nel quarto set (4-1, c’è Bolzonetti in campo), Mazzon firma l’ace del 6-5 ma Perugia torna a +3 con Montano (8-5). Traballi guadagna il mani out dell’11-7, l’arbitro non rileva un tocco sull’attacco di Civitico (12-7), l’opposta colombiana poi sbaglia ed è 12-9. Fiesoli contrattacca il -2 (12-10) ma Traballi risponde con due lungolinea chirurgici sulla riga (16-12 e 18-13), Ricci e Cogliandro non si intendono (18-15) poi il colpo di Perugia finisce out (18-16). Bolzonetti non trova il tocco del muro (21-17) e Bartolini firma il 22-17 prima di subire il muro di Fiesoli (22-19). Kosareva ferma Bolzonetti (23-19) e Bartolini stoppa Mazzon (24-19), Perugia chiude 25-19.

Le dichiarazioni:

Michele Carancini (allenatore Cbf Balducci Hr Macerata): «Peccato per il secondo set, perché loro sono partite veramente forti, noi siamo andati subito in difficoltà e non siamo riusciti a venirne fuori. E peccato soprattutto nel primo set, dove siamo stati praticamente sempre avanti fino al 21 pari. Nel terzo abbiamo lottato e abbiamo provato a recuperare la gara, purtroppo Perugia ha dimostrato il suo valore e di essere in questo momento una grande squadra».

Alessia Fiesoli (schiacciatrice Cbf Balducci Hr Macerata): «Nel secondo set c’è stato un calo di tensione. Però ci portiamo a casa il primo, il terzo, il quarto set in cui secondo me abbiamo espresso a tratti un buonissimo gioco. Stiamo lavorando tanto in palestra per riuscire a tenere continuità su questo livello sappiamo che la Pool Promozione è un campionato a sé, ancora più difficile. Complimenti a Perugia perché si è dimostrata veramente una squadra attrezzata in tutti i reparti. Secondo me in questo momento hanno qualcosina in più di noi, soprattutto in attacco e brave noi comunque in muro difesa. Alla fine si è visto un pochino il maggiore loro valore quindi noi comunque torniamo in palestra cariche, sono contenta comunque di questa prestazione».

Alessia Bolzonetti (schiacciatrice Cbf Balducci Hr Macerata): «Perugia si è dimostrata la squadra fortissima che tutti conosciamo. Ha giocato un’ottima partita veramente e ci ha messo in difficoltà. Noi, a tratti, abbiamo saputo reggere il gioco e abbiamo saputo anche dire la nostra. Stasera sono stata chiamata in un cambio ruolo e ho cercato di dare il massimo, sicuramente sono a disposizione».

Il tabellino:

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-21 25-12 24-26 25-19)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Cogliandro 15, Ricci, Kosareva 17, Bartolini 14, Montano Lucumi 19, Traballi 15, Sirressi (L), Atamah, Messaggi. Non entrate: Lillacci (L), Turini, Braida, Viscioni. All. Giovi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Vittorini 15, Civitico 3, Stroppa 4, Fiesoli 12, Mazzon 15, Bonelli 2, Bresciani (L), Bolzonetti 7. Non entrate: Korhonen, Morandini, Busolini, Masciullo, Broekstra, Quarchioni. All. Carancini.

ARBITRI: Sessolo, Dell’Orso.

NOTE – Durata set: 25′, 19′, 26′, 24′; Tot: 94′. MVP: Bartolini.

(foto Roberto Bartomeoli)