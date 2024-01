La realizzazione della nuova scuola primaria Falcone-Borsellino di Monte San Giusto compie un importante passo in avanti. Grazie allo sblocco degli accordi quadro compiuta lo scorso anno dal commissario straordinario Guido Castelli, infatti, è stata impressa una importante accelerazione all’iter procedimentale per la costruzione del nuovo edificio, che vedrà la luce in via Madonna di Loreto, a due passi dal centro storico, su un’area di circa 28mila metri quadrati. Accelerazione che si traduce in 338.275 euro utili all’affidamento della progettazione del polo, il cui importo totale è di 5 milioni e 613mila euro.

«Tra gli obiettivi principali che ci poniamo è quello di facilitare il compito dei soggetti attuatori, in questo caso il Comune, mettendo a disposizione una serie di strumenti di supporto utili all’attuazione della procedura da parte della struttura commissariale – spiega Castelli – quanto sta accadendo a Monte San Giusto ne è la riprova, sempre nel segno della piena collaborazione con la Regione ed il presidente Francesco Acquaroli e con l’Ufficio speciale ricostruzione. La nuova scuola presenterà spazi esterni adeguati alla sosta dei veicoli tradizionali, favorirà l’utilizzo della mobilità dolce e delle fonti rinnovabili. Per quanto riguarda gli spazi interni, puntiamo all’innovazione per aule, spazi di gruppo e laboratori. Servizi pubblici di qualità per studenti e famiglie sono una condizione essenziale per incentivare le persone a restare, o a tornare, nei nostri territori».