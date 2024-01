Domenica alle 18, la Volley Banca Macerata sarà ospite del PalaSurace nella sfida contro la OmiFer Palmi per la 5° giornata di ritorno di Serie A3 Girone Blu. La squadra calabrese ha perso le ultime due partite di campionato, in casa con Sabaudia e a Marcianise domenica scorsa, ma è comunque in lotta per avvicinarsi ai primi posti in classifica e soprattutto ha dimostrato di saper mettere in difficoltà i biancorossi in Coppa Italia, strappando il pass per la Final Four al Banca Macerata Forum.

Per gli uomini di coach Castellano sarà quindi l’occasione di rifarsi e di allungare le distanze dalle inseguitrici in campionato. Lo scout man Michele Caldarola ricorda il precedente incontro tra Volley Banca Macerata e OmiFer Palmi: «La partita di Coppa Italia ci ha lasciato l’amaro in bocca. Abbiamo commesso qualche imprecisione di troppo in quell’occasione e sono convinto che la gestione degli errori sarà la chiave anche della sfida di domenica: vincerà chi sbaglierà di meno».

Palmi arriva da due sconfitte ma non ci sono dubbi sulle qualità dell’avversario. «Non c’è troppa distanza tra le due squadre. Palmi ha un buon gioco e ottime individualità: Stabrawa lo conosciamo, ha fatto la differenza in Coppa Italia, ma non è l’unico pericolo; hanno un ottimo palleggiatore come Cottarelli e una coppia di centrali esperta con Gitto e Rau. Sono bravi a servizio e a muro, anche qui sarà una bella sfida perché noi in battuta ci siamo dimostrati tra le squadre più forti e se riusciamo a mettere pressione con il servizio possiamo creare tante difficoltà a Palmi. Ci sono tutti gli elementi per una bella partita, combattuta».

Contro San Giustino la squadra è riuscita a riscattare la sconfitta patita in campionato con una vittoria in rimonta, anche domenica sarà importante l’approccio. «La Volley Banca Macerata è un diesel. Quando la squadra comincia a carburare sa esprimere un ottimo gioco e contro San Giustino i ragazzi hanno ribaltato l’iniziale svantaggio. Però lavoriamo sempre per migliorare l’approccio, perché non possiamo permetterci di prendere rischi come è stato anche nella vittoria per 3-1 a Napoli, dove abbiamo lasciato un set agli avversari in una gara che potevamo chiudere prima».

La sfida tra OmiFer Palmi e Volley Banca Macerata sarà visibile domenica in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley.