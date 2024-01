Per ben due volte in dieci giorni la pasticceria Mantovani a Civitanova è finita nel mirino dei ladri. Stesso modus operandi e qualche migliaio di euro persi tra danni, soldi del fondo cassa e prodotti. «Facciamo tanti sacrifici per portare avanti l’attività – si sfogano i titolari – e poi chiunque può entrare e fare come vuole. Siamo molto arrabbiati».

La pasticceria in via Civitanova di Giovanni Capozucca, Gianluca Cintioli e Margherita Ferranti è finita nel mirino dei ladri il 20 dicembre e il 30 dicembre.

«La prima volta – raccontano – erano in due, poco dopo la mezzanotte, hanno forzato la porta d’ingresso e sono entrati. Hanno preso gli spicci, delle birre artigianali dal frigorifero. Tra danni e bottino per noi sono circa 2mila euro persi. Il secondo colpo, il 30 dicembre, è stato messo a segno da un solo individuo. Questa volta si è calato dalla veranda, spaccando il telo, ha portato via torte e birre ma non abbiamo ancora quantificato i danni. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere e vedere quei video in cui rovistano tra le nostre cose e gli scaffali è terribile. Speriamo che qualcuno prenda provvedimenti». Le immagini sono state consegnate ai carabinieri di Civitanova che porteranno avanti le indagini per trovare i responsabili.

Quello in via Civitanova è il secondo punto vendita della pasticceria Mantovani ed è stato aperto nel 2015: «Lavoriamo con tanta accuratezza e con tanta artigianalità per assicurare il meglio ai nostri clienti, sapere che chiunque può entrare e rovinare tutto è disarmante. Ci attiveremo per aumentare le misure di sicurezza ma speriamo – concludono i titolari – che qualcuno prenda i necessari provvedimenti perché non ci sentiamo tutelati».

(a. p.)