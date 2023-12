di Laura Boccanera

Rottura alla conduttura idrica, via Fontanelle a Civitanova finisce sott’acqua. Ennesima rottura all’acquedotto questa notte attorno alle 2.30 quando l’acqua ha iniziato a zampillare lungo la strada. L’intervento della reperibilità dell’Atac si è messa al lavoro e già questa mattina la perdita è stata riparata e contenuta. Non è la prima volta che accade, sempre in quel tratto di via Fontanelle che spesso è soggetta a perdita.

E proprio per questo l’Atac a breve metterà mano a tutta la conduttura con un intervento di 1 milione e 200 mila euro per rifare tutto il tratto ex novo. «Quel punto è il più critico di tutta Civitanova – spiega il presidente Atac Massimo Belvederesi – è dove abbiamo più guasti, la conduttura è quella del dopoguerra e nonostante qualche piccolo intervento di tamponamento è necessario un intervento risolutivo. Ce lo siamo imposto come Atac e sono già partiti i lavori alla condotta nel primo tratto. Ora interrompiamo per le festività natalizie, ma dal 7 gennaio rifaremo tutta la condotta e le derivazioni dall’Eurospin fino alla concessionaria e risolveremo definitivamente il problema. Poi entro la primavera partirà anche il rifacimento di via Del Casone. Un chilometro e mezzo fino alla rotatoria con cui andremo ad abbattere in maniera definitiva il problema delle perdite in quel tratto di Civitanova che vuoi per il traffico aumentato, vuoi per l’usura, è quello con la dispersione maggiore». Entro la fine del 2024 l’obiettivo è ridurre al 20% le dispersioni idriche che al momento si attestano attorno al 30%.