La Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano ha messo a disposizione per l’anno 2023 il bonus denominato “Cicogna Bcc” richiedibile online entro il termine del 10 dicembre 2023. Il bonus “Cicogna Bcc” ha un valore di 300 euro ed è rivolto a tutti i soci, persona fisica, della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano che hanno figli nati, adottati o in affido, nell’intervallo temporale 01.12.2022 – 30.11.2023. Il modulo per la richiesta di assegnazione del bonus può essere scaricato dal sito www.recanati.bcc.it nella pagina dedicata o richiesto in filiale ed inviato via e-mail all’indirizzo: [email protected], unitamente a:

➢ Copia del certificato di nascita del/della bambino/a rilasciato dal Comune;

➢ Copia della documentazione inerente all’adozione/ affidamento (in caso di adozione o affidamento)

La cerimonia di premiazione del bonus Cicogna Bcc si svolgerà sabato 16 dicembre nell’atrio comunale, durante l’evento enogastronomico “BCinCin Recanati”, organizzato dalla Banca. Oltre ad essere un piccolo benvenuto, il bonus è anche il primo mattoncino di un percorso che veda la banca al fianco del cammino di crescita culturale e professionale di ogni giovane, contribuendo a realizzare inoltre il principio statutario di “miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci” in un’ottica di coesione sociale, crescita responsabile e sostenibile del territorio. Il bonus nuovi nati, si aggiunge infatti al bando borse di studio ed al prestito universitario, a testimonianza dell’impegno di una banca che crede nel valore dei giovani, nel loro futuro ed è impegnata attivamente a sostenere le esigenze delle giovani famiglie del territorio.

(Articolo promoredazionale)