Il nordic walking, le sue potenzialità e i benefici saranno discussi nel convegno “Progetti in cammino” che si svolgerà domnai, sabato 11 novembre, alle 15,30 all’Abbadia di Fiastra, in occasione dei 10 anni di attività della “Macerata nordic walking Asd”. Al Convegno parteciperanno medici, psicologi e tecnici che descriveranno le potenzialità terapeutiche delle Nordic Walking, per stare bene, per prevenire, e per riabilitare. Il dottor Nicola Battelli, primario di Oncologia di Macerata, parlerà dell’Importanza dello stile di vita nella prevenzione del tumore della mammella; (progetto Spassi di Salute tra Macerata nordic walking e il reparto di oncologia dell’ospedale civile di Macerata dal 2014) il dottor Antonio Mander, primario di riabilitazione vascolare ed oncologica Vaclav e Car di Roma, parlerà di come formare, attraverso dei laboratori specifici, istruttori di nordic walking per la riabilitazione oncologica; la dottoressa Stefania Pietracci, psicologa e psicoterapeuta della Comunità di San Claudio parlerà dell’importanza del nordic walking per le persone affette da disabilità fisica e mentale al fine di contribuire alla loro riabilitazione psico-fisica ed al fine di contrastare pregiudizi e discriminazioni per favorirne la piena integrazione nel tessuto sociale attraverso il cammino e quindi l’attività sportiva. ( progetto Le menti libere tra Macerata nordic walking e la Comunità di San Claudio dal 2014).

Si darà inoltre voce ai pazienti oncologici e alle persone che hanno problemi psichici per ascoltare i loro racconti e i benefici che hanno tratto praticando per diversi anni la disciplina sportiva. Parteciperà al convegno anche Pino Dellasega, presidente nazionale di Ways, scrittore, ideatore del cammino del Cristo Pensante sul Monte Castellazzo a Passo Rolle per parlare di come trasformare le difficoltà in opportunità e per presentare il suo ultimo libro “Camminare e pensare” Infine, si parlerà anche di nordic walking e territorio, ossia come attraverso il cammino lento è possibile, con la collaborazione delle amministrazioni locali, tracciare percorsi segnati e quindi scoprire le bellezze della natura di tutti i paesi dell’entroterra maceratese.

LA STORIA – Macerata nordic walking è un’associazione sportiva dilettantistica che nasce nel 2013 con lo scopo di diffondere la camminata con i bastoncini nel territorio. Dieci anni di cammino, progetti, disciplina sportiva, tecnica, obiettivi da raggiungere, lavori di squadra, collaborazioni con le amministrazioni locali e percorsi tracciati per promuovere il nordic walking, e con esso, avendo come palestra la natura, anche la scoperta dei paesi dell’entroterra maceratese.