di Laura Boccanera

Rotatoria della superstrada, “Uniti per Civitanova” organizzerà gazebo e petizione per chiedere chiarezza. La scorsa settimana erano già pronti con una raccolta firme per raggiungere 500 sottoscrizioni e chiedere un consiglio comunale aperto e una mozione che impegnasse il consiglio a portare avanti il progetto per le infrastrutture previste e già finanziate dal Ministero.

Poi il sindaco Fabrizio Ciarapica ha annunciato che all’inizio del 2024 il cantiere partirà, ma Uniti per Civitanova porta comunque avanti la sottoscrizione perché i punti ancora poco chiari sono molti: in primis che fine farà l’attuale rotonda al termine della superstrada, inaugurata solo pochi mesi fa, pagata 400mila euro e che ora sarà smantellata, ma anche ad esempio quale sarà il piano del traffico previsto per i mesi a venire quando inevitabilmente i lavori provocheranno disagi alla circolazione.

E per l’occasione, alla nuova battaglia di Ivo Costamagna si è unito anche Sergio Marzetti, ex consigliere comunale della giunta Ciarapica 1: «Sono qui perché su questo argomento mi ritrovo in sintonia con Costamagna, sono d’accordo alla realizzazione del sottopasso e bisogna dare atto all’ex sottosegretario Nencini che si è attivato per far arrivare i fondi. I problemi della città vanno risolti e non bisogna accanirsi l’uno contro l’altro. Ero contrario alla rotonda provvisoria perché inaugurata 7 mesi fa ora va smantellata, un lavoro perfettamente inutile. Sono contento invece che il sindaco Ciarapica si sia adeguato ad un progetto che era nazionale».

Da qui la trasformazione della petizione in una richiesta per un confronto pubblico per informare la cittadinanza su quali saranno le prossime tappe, il cronoprogramma e quale piano del traffico verrà adottato: «come Uniti per Civitanova abbiamo pensato che era opportuno che questo dibattito arrivasse alla città e avevamo avviato una petizione popolare con 500 firme per portare il punto all’ordine del giorno del consiglio comunale – spiega Ivo Costamagna -. Appena era iniziata la raccolta firme il sindaco finalmente annuncia che si farà e a febbraio si parte. Benissimo. Ma non è tutto a posto perché ripartendo dalle cose che diceva Marzetti l’immobilismo si paga e qui comunque alcuni conti vanno fatti. Perché spendere 400mila euro per una rotatoria temporanea? Ci saranno costi di smantellamento? Verrà riassorbita? E se sì, come? Inoltre venne dato un incarico all’architetto Romozzi per il riammagliamento, che fine ha fatto quel progetto? – chiede ancora Costamagna – Per tutte queste ragioni la risposta del sindaco non ci basta e occorre un dibattito. Organizzeremo dei gazebo su corso Umberto I per far capire alla città cosa si sta facendo e perché si fa, e grazie a chi». Infine Francesco Mantella: «Questa amministrazione fino adesso si è limitata a vantarsi del frutto del lavoro di altri» ha sottolineato ponendo poi anche il problema su altre questioni aperte come il futuro della fiera ex Covid hospital o della zona portuale che saranno oggetto di altre analisi da parte della lista. Ha concluso Francesco Pio Frattaruolo: «Non si badi solo alla movida e agli aspetti effimeri, servono risponde ai bisogni dei cittadini».