«L’intervista della scorsa settimana è stato un gran successo» ha esordito il direttore del centro La Fenice, Alberto Gagliardi, di nuovo intervistato oggi ai microfoni di Radio Fm1 da Jessica Tidei. «È stato un successo perché ha centrato l’obiettivo di fornire informazioni mediche e sanitarie agli ascoltatori, che hanno prontamente colto l’importanza della prevenzione dermatologica».

L’oggetto della discussione di ieri mattina è stato l’ambito odontoiatrico. In questa occasione, infatti, lo stesso Gagliardi è stato accompagnato da un altro importante specialista del centro: il dottor Alessandro Michelini, odontoiatra, chirurgo e implantologo. Come emerso nel corso dell’incontro a Civitanova Marche, il centro medico ‘La Fenice’ ha sviluppato un importante centro per la cura e per la sanità orale, importante sia per i professionisti che compongono il personale sia per il livello tecnologico della strumentazione impiegata.

Il dottor Michelini si occupa nello specifico di implantologia dentale, ovvero della cura e riabilitazione di quelle persone che hanno perso, o stanno perdendo, quantità e qualità di denti e ossa e che, conseguentemente, si trovano a vivere in una costante situazione di disagio nella quotidianità.

«Quello che facciamo – ha chiarito Michelini – è sostituire o impiantare elementi dentali e ossei utilizzando dei perni che si agganciano in zone del cranio e della mandibola particolarmente solide. Come lo facciamo? Utilizziamo delle tecniche molto meno invasive rispetto a quelle in uso negli anni passati. Si coniugano tecniche della implantologia zigomatica con approcci della chirurgia piezoelettrica, che utilizza onde vibrazionali compattando l’osso compromesso. Il risultato è un procedimento molto efficace e molto meno invasivo».

Si tratta, in definitiva, di una metodologia di lavoro al passo con le scoperte della ricerca medica e molto scrupolosa, dato che tutto il processo operatorio prevede tre momenti essenziali. «Inizialmente, dopo una visita accurata, si simula l’operazione al computer, individuando le specifiche criticità del paziente – ha spiegato Michelini – i punti di ancoraggio migliori e calcolando il numero di impianti necessari. Svolto questo passaggio preliminare, si procede a stampare un modello del cranio per simulare l’operazione e solo dopo questi momenti si interviene direttamente sulla persona. Ne conseguono dei migliori risultati e una meno dolorosa fase post-operatoria».

La personalizzazione, come emerge dal modello proposto, è essenziale. I degenti arrivano con situazioni di partenza molto diverse: bisogna distinguere infatti chi può salvare e continuare ad utilizzare la propria dentatura da chi invece, per diversi motivi, necessita di una rigenerazione totale. «Le cause che portano alla caduta dei denti sono molteplici, dalla noncuranza alle malattie genetiche. Per questo le situazioni sono estremamente particolari. Quello che è importante tenere a mente – ha proseguito Michelini – è cercare di mantenere i denti sani. Se invece c’è la totale assenza di denti o appoggio osseo allora si opta per un’operazione di ripristino totale».

È essenziale, come dichiarato in conclusione anche dal direttore Gagliardi, prevenire e agire il prima possibile contro queste patologie che minano, oltre che la salute, anche aspetti importanti della socialità quotidiana. Proprio per questo motivo al centro ‘La Fenice’, in ambito odontoiatrico, nel mese di novembre, verranno organizzate delle visite e delle indagini diagnostiche a prezzi più bassi.

Per informazioni o prenotare la tua visita medica nella sede di Porto Sant’Elpidio contatta lo 0734.904711 o visita il sito www.centrodiagnosticolafenice.it.

