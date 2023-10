Gira in bici sulla superstrada (Video)

In superstrada in bicicletta all’altezza della zona industriale di Civitanova. Non è passato inosservato il ciclista che nel primo pomeriggio ha percorso la superstrada in sella ad una bicicletta seppur vietato dal codice della strada. La manovra azzardata è stata ripresa da alcuni automobilisti col telefonino (si spera fossero i passeggeri a usare il telefono) che hanno inviato il video di Cronache Maceratesi.

Una prodezza resa ancora più pericolosa anche per via dei lavori che interessano la superstrada all’altezza della zona industriale e che costringono al cambio di carreggiata. Nel video infatti si vede il ciclista accostato al guard rail con le auto che lo sfiorano dal momento che in quel tratto la carreggiata è, appunto, ridotta ad una sola corsia.

Non è la prima volta che qualcuno imbocca la superstrada con mezzi non consentiti, tra questi, appunto, le biciclette, ma anche gli scooter con una cilindrata di 50 cavalli.

(redazione CM)