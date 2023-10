Buona partecipazione per “Mafia, droga e sicurezza”, l’incontro organizzato alla Domus San Giuliano di Macerata dalla Lega con il suo Dipartimento antimafia per il quale erano presenti il responsabile nazionale Gianluca Cantalamessa e il regionale Mirko Bilò, vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale.

La formula ha mixato, con il moderatore Aldo Alessandrini, segretario cittadino della Lega e referente territoriale del dipartimento, interventi tecnici, spunti tratti dalla statistica aggiornata e di prospettiva politico-amministrativa che hanno l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione oltre che di contrasto, vista la crescente invadenza della criminalità organizzata anche in settori storicamente non interessati dal fenomeno. «Solo il 5% dei proventi della criminalità organizzata sono frutto di attività tradizionali come rapine ed estorsioni, il 70% proviene da attività lecite ovvero da infiltrazione e il 20% da attività di cui la società civile è destinatario consapevole come spaccio, gioco d’azzardo e prostituzione – ha evidenziato Cantalamessa, che è anche membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali e della delegazione italiana all’assemblea parlamentare Osce – numeri che devono farci tenere la guardia ancora più alta perché sintomatici del fatto che la criminalità sta minando i valori fondanti del nostro vivere sociale e civile».

Sicurezza strettamente correlata alla prevenzione, come hanno ribadito nei loro interventi di saluto il sindaco e presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli e il segretario regionale del carroccio Giorgia Latini con il vice e segretario provinciale Luca Buldorini, ricordando con alcuni dettagli l’attenzione della Lega al tema. I consiglieri regionali Anna Menghi e Renzo Marinelli hanno rilanciato sulla necessità che la politica locale faccia la sua parte attraverso politiche sociali di supporto e monitoraggio del territorio. Un’azione, quest’ultima, fondamentale anche dal punto di vista investigativo, come ha confermato il vicepresidente e assessore della Regione Filippo Saltamartini, ricordando due strumenti a firma Lega come la legge Castelli e il codice antimafia varato dal ministro dell’Interno Roberto Maroni.

Anche in questo contesto, secondo gli esponenti leghisti, Macerata si conferma il modello cui spesso fa riferimento Matteo Salvini. «Con la Lega al Governo, nel 2019 è stato avviato da commissario sisma e Prefettura di Macerata il primo protocollo sperimentale per i controlli su sicurezza e legalità nei cantieri della ricostruzione con particolare attenzione ai tentativi di lavoro nero, al dumping contrattuale, all’elusione e all’evasione contributiva – ha ricordato Bilò – contemporaneamente, il Ministro dell’Interno Salvini, finanziava il primo programma “Scuole Sicure” per incrementare la sicurezza davanti agli istituti scolastici e la lotta allo spaccio. Due facce della stessa medaglia che e dimostrano come la Lega lavori da sempre su più fronti con l’unico obiettivo di una sicurezza che è essenziale per la qualità della vita di ogni membro delle nostre comunità».

La competenza e l’esperienza sul campo espressa negli interventi dei relatori tecnici, l’ex questore Giorgio Iacobone, l’avvocato Giuseppe Bommarito, presidente dell’associazione Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza, e Gianni Giuli, direttore del Dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast Macerata hanno completato il quadro dell’iniziativa. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo di confrontarsi per consolidare il gioco di squadra tra politica, cittadini, imprese e istituzioni al fine di prevenire i fenomeni e senza il quale non si può fare il bene della collettività».

(Foto Fabio Falcioni)