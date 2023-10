di Gianluca Ginella (foto Fabio Falcioni)

Brucia le sterpaglie nel campo sotto alla sua abitazione, in contrada Montalbano, a Macerata, il fuoco all’improvviso sfugge al controllo e raggiunge due camper che all’interno avevano quattro bombole a gpl che con le fiamme sono esplose. Una mattinata da incubo per chi vive e lavora nella zona.

L’uomo che stava dando fuoco alle sterpaglie, 79 anni, non è rimasto ferito. Vive in una casa bifamiliare, al momento ci abitano solo lui è la moglie visto che l’abitazione ha subito danno per il sisma e dovrà essere sistemata. L’altra famiglia invece si è trasferita, ma lì ha due camper, quelli che sono stati distrutti dall’incendio. Il proprietario dei camper ha raggiunto l’abitazione e si è reso conto degli ingenti danni.

A chiamare i soccorsi è stato Alberto Tarfuferi, titolare dell’Officina Ata che si occupa di impianti e gpl, che abita e lavora a pochi metri da dove si è sviluppato l’incendio. «All’inizio c’era fumo, le fiamme erano basse, poi col vento all’improvviso sono divampate. Saranno state alte 4 o 5 metri» .

Immediatamente ha chiamato i vigili del fuoco. Quando i pompieri sono arrivati il fuoco ha raggiunto i camper e le bombole sono esplose. I vigili del fuoco si sono trovati a dover far fronte a un incendio che, non fossero arrivati subito, rischiava di allargarsi e diventare ben più importante, con le case vicine e parecchi alberi. Nel giro di circa un’ora sono riusciti a domare le fiamme, poi hanno iniziato le operazioni di bonifica e alle 13,30 stavano presidiando la zona per essere certi che non si sviluppino altri focolai.

(aggiornamento delle 13,56)