di Mauro Giustozzi

Addio a Antonio Oro, per tutti Tonino, 73 anni, storico tifoso della Lube ma anche collaboratore da sempre molto vicino alla società. E’ morto stanotte all’ospedale di Macerata dove era ricoverato da alcune settimane a causa dell’avanzare di un male che aveva scoperto da alcuni anni e contro il quale ha combattuto strenuamente sino alla fine.

Un sostenitore da sempre della Lube volley, sia quando il club disputava le sue partite a Macerata che successivamente quando si è trasferito a Civitanova. Anzi, Tonino Oro ha di fatto preceduto l’arrivo della società in riva all’Adriatico in quanto da Macerata si era spostato di casa nella città rivierasca alcuni anni prima. Persona gioviale, loquace, sempre con un sorriso spontaneo, ha vissuto la sua passione per lo sport e il volley con un grandissimo trasporto ed è stato sempre presente in occasioni delle tante finali scudetto o di coppe internazionali disputate dalla società del patron Fabio Giulianelli.

Nella sua vita professionale è stato dirigente in diverse aziende, in particolare nel nord Italia, ultima delle quali la Bto Ceramiche, ceramica Picena, industrie Pica di Pesaro. Una volta andato in pensione quella che era una sua passione, quella della Lube volley, è diventata anche un’attività di affiancamento al lavoro dei dirigenti Albino Massaccesi e Beppe Cormio negli aspetti della logistica al palazzetto dello sport. Tonino non mancava mai alle gare casalinghe e spesso era presente anche nelle trasferte al seguito dei ragazzi biancorossi. Un amore viscerale verso la Lube volley che ha sempre rivendicato sia nei momenti belli vissuti dal club che anche in quelli segnati da cocenti sconfitte e delusioni.

Nonostante la malattia anche nell’ultima stagione è stato sempre presente all’Eurosuole Forum nel seggiolino di tribuna dove abitualmente amava seguire le partite della squadra biancorossa. Scompare certamente una figura storica di tifoso e sostenitore della società che ha seguito sin dagli albori della sua ascesa nel mondo del volley fino ai tanti trionfi degli ultimi anni. Tonino Oro era ricoverato all’ospedale di Macerata per effettuare delle cure legate alla sua malattia: negli ultimi giorni sembrava che queste avessero avuto effetto ma nella serata di ieri le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e nella notte è sopraggiunto il decesso.

Tonino Oro lascia la figlia Giulia, la sorella Ivana e i nipoti. La camera ardente è stata allestita nel centro funerario della Croce Verde a Sforzacosta, il funerale si svolgerà domani alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore. Nel sito della Lube la società lo ricorda con la scritta ‘Ciao Tonino, per sempre uno di noi’ con alcune righe di cordoglio nella quali si legge che “la Lube Volley partecipa al lutto della famiglia Oro per la scomparsa di Tonino, storico dirigente sportivo biancorosso che, grazie alla sua generosità e alla passione per la pallavolo, ha sempre vissuto con grande trasporto le avventure del club cuciniero entrando nel cuore di tutti noi”.