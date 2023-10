di Alessandra Pierini

Uno spot per promuovere la “Valigia di Salvataggio”, un aiuto concreto per contrastare la violenza di genere. Protagonisti dello spot sono degli attori di eccezione: i poliziotti della Questura di Macerata, i giocatori delle Fiamme Oro Rugby e del Banca Macerata Rugby, uniti a sostegno delle donne che scelgono di allontanarsi dalla violenza.

Il progetto è arrivato a Macerata già nei mesi scorsi ma ora conosce un nuovo forte impulso di squadra e vede un ideale passaggio di testimone tra Roma e Macerata. Katia Pacelli, direttrice dell’associazione Salvabebé Salvamamme ha investito la maceratese Erika Marinsalta del ruolo di referente nel territorio. A sposarlo sono stati la Questura, l’Ambito sociale territoriale 15, la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e il Centro Antiviolenza il Faro. E’ stato proiettato per la prima volta questa mattina, nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, lo spot curato da Michele Cesari.

Che cos’è la valigia di salvataggio? «È il progetto di Sara – ha detto Katia Pacelli – scappata di notte in camicia da notte, di Alina che tutte le sere ci chiama per sentirsi al sicuro, di Federica che non sa come fare per uscire dalla violenza ed è di Marco, 5 anni, che ha ritrovato da noi il suo gioco preferito, un escavatore che lo ha fatto sorridere. E’ un progetto corale, concreto, di persone perché solo insiemi possiamo andare dritti alla meta».

La Valigia di Salvataggio contiene oggetti di prima necessità per la donna e per i figli che, al momento della fuga, non hanno il tempo né il modo di portare con sé oggetti personali. All’interno ci sono anche servizi di accoglienza, sostegno psicologico e legale e quanto necessario per la presa in carico dei Centri Antiviolenza.

«La violenza di genere va contrastata a tutti i livelli – ha detto la vice sindaca di Macerata Francesca D’Alessandro – compreso quello sportivo, facendo rete. E lo sport deve essere parte attiva per sensibilizzare la comunità su un fenomeno che è purtroppo in crescita».

Al suo fianco il questore Luigi Silipo che non usa mezzi termini: «La vice sindaca – ha detto – ci ha fatto uno stalking giusto per questa iniziativa, non che ne avessimo bisogno perché eravamo già ben convinti. lo dico per sottolineare la convinzione dell’amministrazione verso questo progetto. Purtroppo la violenza contro le donne non è più emergenza ma è strutturata. Un fenomeno strutturale si combatte con educazione al rispetto, con l’insegnamento che la forza si usa per proteggere e difendere. Il rugby incarna questi valori di sport sano. Noi chiamiamo deboli coloro che subiscono le violenze, in realtà loro sono i coraggiosi, è chi fa violenza ad essere solo un vigliacco. La violenza non va battuta, va abbattuta»

L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Macerata, in collaborazione con l’Ats 15, l’Associazione Salvabebè – Salvamamme Onlus e l’Associazione Banca Macerata Rugby, inoltre, ha organizzato per sabato 7 ottobre, alle 15.30, al campo sportivo “Elia Longarini” di Villa Potenza una partita di tag Rugby che riprende il claim dello spot “Dritti alla meta: per non tornare indietro”. L’incontro sarà tra la Questura e l’Associazione Macerata Rugby. La partita si inserisce all’interno del progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “Guardami negli occhi” che prevede una serie di azioni tra le quali l’adesione ad un Protocollo di intesa per il sostegno e la promozione di azioni condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza di genere” approvato e sottoscritto nel marzo scorso.