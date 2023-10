Una serie di determine firmate nei giorni scorsi – prima della sentenza del Tribunale di Roma – dalla dirigente della Ast di Macerata Daniela Corsi. Incarichi provvisori per coprire carenze sul fronte dell’assistenza primaria, pediatri in particolare, ultimo giorno di lavoro per un pediatra ospedaliero che si è dimesso ed infine l’approvazione delle graduatorie di alcuni concorsi per specialisti in Cardiologia e in Medicina Interna. Il fronte dei pediatri: a seguito del recesso per pensionamento del dottor Costantino Gobbi è stato conferito un incarico provvisorio di pediatria di libera scelta al dottor Francesco Pecora, ambulatorio operativo da domani in via Valadier a Macerata. A seguito del recesso per pensionamento della dottoressa Adriana Corneli, essendosi venuta a creare, nel comune di Tolentino una carenza di assistenza pediatrica, è stato assegnato per un anno un incarico di pediatria di libera scelta per un anno al dottor Claudio Marabini, ambulatorio attivo da domani. Ieri ultimo giorno di lavoro in ospedale per il pediatra Enrico Gasparrini che aveva annunciato le dimissioni alcuni mesi fa.

Poi ci sono le determine di approvazione della graduatorie di concorsi. Per il concorso a tre posti di dirigente medico di Medicina Interna la graduatoria vede presenti sei specialisti e nove specializzandi: in teoria vengono assunti i primi tre, ma bisognerà attendere l’accettazione delle assunzioni per capire quali saranno i nuovi camici bianchi nel reparto di Medicina visto che non sono rari i rifiuti. Per il concorso ad otto posti in Cardiologia la graduatoria vede inseriti cinque specialisti e dodici specializzandi.

(L. Pat.)