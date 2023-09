Sarà stipulato oggi il contratto di compravendita tra l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata e la Sari2030 srl Società Benefit per l’acquisto di un’immobile da destinare a sede del Dipartimento di Prevenzione.

La Ast aveva pubblicato a marzo due distinti avvisi con i quali manifestava l’interesse all’acquisto di altrettanti immobili, uno a Macerata e uno a Civitanova, da destinare per l’appunto a due sedi del dipartimento. Si richiedeva uno stabile di superficie compresa tra i 400 e i 450 metri quadrati per Macerata e tra i 300 e i 350 per Civitanova, ma l’azienda alla fine ha risolto prendendo due piccioni con una fava: l’edificio individuato si trova infatti a Piediripa, precisamente in via Cluentina 35B, quindi in territorio maceratese ma con lo sguardo rivolto verso il litorale, e si estende su una superficie di 871 metri quadrati, anche oltre gli 800 metri quadrati della somma tra i due identikit formulati.

L’acquisto rientra nell’ambito dell’intervento “Salute, ambiente, biodiversità e clima” previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e finanziato con decreto del direttore del Dipartimento salute della Regione Marche. L’immobile ospiterà gli uffici di Civitanova Marche e Macerata competenti alle funzioni della progettualità Pnc. «La concentrazione in un’unica sede degli uffici preposti alla prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico – dichiara il direttore generale dell’Ast Macerata Daniela Corsi – favorirà migliori coordinamento e organizzazione del lavoro complessivo da svolgere».