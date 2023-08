«Ho trovato un reparto davvero eccezionale che ha rimesso in piedi mio marito». Con queste parole inizia la lettera di ringraziamento al personale del Santo Stefano di Porto Potenza, inviata a Cronache Maceratesi da Marisa Tiberi di Macerata.

«Cinque mesi fa mio marito ha avuto un problema alla schiena ed è stato ricoverato all’ospedale di Macerata. Un mese dopo è stato trasferito nella struttura portopotentina dove ha passato altri quattro mesi nel reparto B1 che si occupa della riabilitazione. È stato un percorso lungo e faticoso che però, seppure con qualche difficoltà, lo ha rimesso in piedi. Vorrei ringraziare tutto il personale infermieristico e oss che si è preso cura di mio marito con pazienza e attenzione fino al giorno della sua dimissione, avvenuta qualche giorno fa. Ho trovato un’umanità e professionalità che raramente si può vedere. Il mio ringraziamento va soprattutto alla caposala Immacolata Albanese, ma anche ai medici Dana Petrescu, Rusmina Visconti e Francesca Migliozzi, alla responsabile dell’area riabilitativa Emilia Calderisi e tutta l’equipe dei fisioterapisti, in particolar modo Clara, Marco e Matteo. Tutti loro hanno contribuito in maniera fondamentale a rimettere in piedi mio marito. Grazie di cuore».