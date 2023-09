Anna Maria Topa va in pensione. La storica puericoltrice del nido Ast di Macerata saluta dopo 41 anni di servizio. Ha iniziato la sua professione nel 1982 al punto nascita di Treia per poi spostarsi in quello del capoluogo. La salutano la direzione generale, la direzione medica e le professioni sanitarie, ringraziandola del costante impegno e della passione con cui ha affrontato il suo lavoro, sempre nel segno della professionalità.