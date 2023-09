di Giorgio Fedeli

Si sdraia nel bel mezzo della Statale 16. Paura, ieri sera intorno alle 22,30, per un uomo che, per motivi ancora tutti da capire, ha pensato bene di stendersi lungo l’Adriatica, all’altezza dell’incrocio per San Marco alle Paludi.

Ciabatte, bermuda, una maglia, un cappellino in testa, si è steso sull’asfalto tra le due corsie. Braccia raccolte dietro la nuca, gambe incrociate. E via quasi a voler passare qualche minuto di relax…lungo una delle principali arterie delle Marche, in piena notte.

Fortunatamente nessuno degli automobilisti di passaggio lo ha centrato, altrimenti con ogni probabilità sarebbe finita tragedia. In effetti, quell’uomo lungo la Statale 6 ha creato inevitabilmente code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

C’è chi si è fermato, quattro frecce, per capire come stesse quell’uomo, chi ha preferito invertire il senso di marcia e andarsene. Insomma intorno a quel corpo sull’asfalto si è creato per fortuna il vuoto, fino a quando non è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri che ha fatto alzare quell’uomo da terra e lo ha invitato ad allontanarsi dalla sede stradale sia per il disagio al traffico che stava causando, sia soprattutto, e manco a dirlo, per il pericolo che aveva corso e che stava correndo.

L’uomo, ha dato ascolto ai militari dell’Arma allontanandosi a piedi dalla Statale.