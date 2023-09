Si avvicina la stagione sportiva 2023/2024 e anche il settore giovanile biancorosso si appresta a cominciare le proprie attività con un’importante novità: sarà Daniele Medei a seguire la Volley Academy come nuovo responsabile. «La Pallavolo Macerata si affida ad un dirigente che conosce benissimo l’ambiente e approda a questo nuovo incarico con entusiasmo», si legge in una nota della società.

Medei ha vestito la maglia della Pallavolo Macerata con il ruolo di centrale ed è stato tra i protagonisti dell’ascesa della società dalla Serie C fino alla Serie A. Il suo percorso in biancorosso è poi proseguito nella veste di dirigente, occupandosi di varie mansioni prima di accettare per questa nuova stagione il ruolo di Responsabile della Volley Academy, il settore giovanile della Pallavolo Macerata. «Per me è tutto nuovo e sto imparando molto in queste prime settimane – racconta Daniele Medei – . Ho però la fortuna di avere accanto dei collaboratori di grande esperienza e la possibilità di confrontarmi con i dirigenti della Pallavolo Macerata, dal direttore generale Italo Vullo al Francesco Gabrielli. Al mio fianco ho poi due coordinatori, per il maschile Massimo Pesciaioli e per il femminile Alessandro Caraceni, che conosco l’ambiente e hanno grande passione».

Il lavoro è tanto con una Volley Academy Macerata che continua a crescere e si arricchisce di nuove collaborazioni, «Gli iscritti continuano ad aumentare e vogliamo essere all’altezza della passione di tanti ragazzi e ragazze. A cominciare dalla pallavolo femminile, abbiamo scelto di dare l’opportunità alla nostre giovani di cimentarsi con un campionato nuovo iscrivendo la squadra in 2° Divisione, con un roster formato da giocatrici dell’under 16 e altre più grandi. Le ragazze disputeranno anche il torneo di under 16 divise in due squadre, poi abbiamo l’under 14 e l’under 13. Per quanto riguarda invece il maschile, ci sono l’under 13, l’under 19 e due squadre di under 17: una composta da soli giocatori della Pallavolo Macerata, l’altra unisce ragazzi dell’under 15 con alcuni provenienti dalla collaborazione con Tolentino che oltre in under 15 giocheranno appunto anche nel campionato under 17. Sotto l’under 13, per la categoria S3 dai 6 ai 12 anni, abbiamo scelto di ottimizzare risorse e gestione degli spazi con la Volley Macerata, in questo modo si alza anche il livello degli allenamenti per i ragazzi e la qualità delle squadre». Cresce anche la Serie C, che lo scorso anno si era distinta per una stagione positiva, «Sono un gruppo giovane e promettente, formato dai ragazzi dell’under 19 e alcuni atleti sopra i 20 anni, sempre in collaborazione con la Volley Macerata. Ho visto molta voglia ed entusiasmo negli allenamenti cominciati il 28 agosto, come la Serie A: quest’anno infatti i ragazzi avranno l’opportunità di allenarsi per tutta la settimana, avvalendosi della presenza di Gianluca Paolorosso, preparatore atletico della Banca Macerata in A3, e del nuovo coach Matteo Cacchiarelli. Ci aspetta quindi un anno importante, per me e per tutta la Volley Academy. Sono fiducioso che si possa continuare a fare bene e crescere».