E’ il sangiustese Paolo Baiocco il vincitore della seconda tappa del torneo di putting green “Waiting for the ryder cup” svoltasi al Civitanova golf club. La struttura di viale Sabatucci ha ospitato la competizione organizzata dal BeerStro’ in collaborazione con la prestigiosa casa vinicola Villa Antinori, fornitore ufficiale della Ryder Cup che si svolgerà a fine mese a Roma.

La gara ha visto la partecipazione di giocatori provenienti dalle provincie di Macerata, Fermo ed Ancona che si sono dati battaglia sulla distanza delle 18 buche. Con quattro colpi sotto il par del campo il primo posto è andato a Paolo Baiocco seguito dal civitanovese Rudi Cicchinè ( – 2) e dal vissano Giovanni Casoni (-1). Primo posto Ladies per Simonetta Fontana (+ 5). Alla premiazione erano presenti il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Mirko Bilò, il garante delle Marche Giancarlo Giulianelli e il professionista di golf argentino Hernan De Zuniga. E’ seguita una degustazione dei vini abbinata a prodotti tipici marchigiani curata dal sommelier Giorgio Stizza. Terza ed ultima tappa del circuito, domenica prossima sempre al Civitanova Golf a partire dalle ore 17.