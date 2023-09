E’ andata in scena ieri sera, in una piazza Aldo Moro gremita da oltre 600 persone, la presentazione ufficiale della Sangiustese Vp e di tutto il settore giovanile. A presentare la serata Marco Lollobrigida, vicedirettore di Rai Sport, insieme alla responsabile della comunicazione del club Marta Bitti.

A fare gli onori di casa ed i primi a salire sul palco, addobbato di rossoblù con bandiere e striscioni, sono stati il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili e l’assessore allo sport Gigliola Bordoni, che hanno rimarcato l’orgoglio di essere rappresentati da una società che da sempre ha dimostrato di credere nel territorio e di portare avanti con competenza e passione la voglia di fare sport con sana ambizione e grande lungimiranza, uniti a valori come attaccamento alle proprie radici e rispetto delle regole.

In seguito, è stata la volta dei tre presidenti Claudio Bordoni, Dino Rossi e Marco Pazzarelli che, con grande emozione e sincera ammirazione per la straordinaria risposta e cornice di pubblico, hanno rimarcato il senso di appartenenza ai colori rossoblù e la grande determinazione nell’arrivare in questa stagione il più in alto possibile, continuando con onore una storia sportiva e una tradizione vincente che da sempre sono parte del dna della società. Grande soddisfazione anche nelle parole del ds Gianfelici, che ha ribadito la filosofia adottata nell’allestimento della rosa e la ferma intenzione da parte di tutto il gruppo di lottare fino alla fine per gli obiettivi prefissati, onorando sempre al massimo coppa e campionato, che quest’anno per uno scherzo del calendario hanno visto entrambi come primo avversario la corazzata Tolentino. Nel corso della serata non sono mancati i ringraziamenti a tutti gli sponsor e a tutte quelle piccole e grandi attività che sono preziose nel supportare e sostenere i progetti della società, così come sono stati citati ed espressamente elogiati tutti quei collaboratori e membri dell’organizzazione che quotidianamente e soprattutto la domenica permettono il buon funzionamento dell’attività, a livello pratico e burocratico.

Presente anche tutto il settore giovanile rossoblù al completo, con tutte le categorie dai più piccoli fino alla juniores e alla femminile, che sono salite sul palco insieme ai preparatori atletici e motori e ai rispettivi allenatori, per ricevere il giusto applauso e il più sincero in bocca al lupo per la stagione che va ad iniziare (la Sangiustese gioca nel campionato di Eccellenza). Nelle parole dei tre responsabili Massimiliano Foresi, Sergio Costanzi e Sandro Rossi è emerso chiaramente il proposito di contribuire alla crescita umana e caratteriale, prima ancora che sportiva e tecnica, di tutti quei ragazzi che, insieme alle loro famiglie, hanno scelto di dare fiducia al progetto della società.

Rush finale dedicato alla presentazione della prima squadra, svelata la prima maglia ufficiale della nuova stagione. Un gessato rossoblù griffato Mizuno con righe larghe e logo in bianco, recante gli sponsor Eddy Ricami Project srl e Miami in evidenza nella parte frontale e retro, di cui sono stati omaggiati il sindaco Gentili, l’assessore Bordoni, che le hanno immediatamente indossate, e Lollobrigida.

A sfilare sul palco prima della chiusura finale sono stati infine tutti i membri dello staff tecnico a partire da mister Dario Bolzan per concludere con tutti i calciatori della rosa. A prendere la parola per ribadire impegno e massima dedizione il vicecapitano Massimiliano Trillini, la bandiera Andrea Lattanzi e la new entry, sempre legata al territorio, Jacopo Marini, prima di una chiosa finale a tutta garra di mister Bolzan. Saluti finali con la splendida foto di gruppo con i tutti i bambini del settore giovanile di nuovo sul palco a ringraziare nuovamente tutti i presenti e salutare la nuova stagione al grido: “Noi siamo la Sangiustese!”.

(Foto di Nicholas Rapari)