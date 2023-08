È stata un successo la colletta alimentare organizzata dal comitato di Camerino della Croce Rossa lo scorso 12 agosto. Grazie alla generosità dei cittadini e soprattutto al lavoro svolto dai volontari Comitato sono stati raccolti circa 411 chili di alimenti di prima necessità (pasta, riso, olio, farina, legumi, tonno in scatola ecc…) che verranno donati a persone indigenti del territorio.

«Si tratta di un’iniziativa consolidata in città che va ad affiancare le tante altre collette alimentari a carattere nazionale promosse dalla Croce Rossa Italiana – dice esprimendo soddisfazione il presidente Gianfranco Broglia – l’attività rientra nella tradizionale funzione di supporto ai bisogni primari dell’area sociale della Croce Rossa Italiana. Lo scopo del supporto di prima necessità è quello di rispondere ai bisogni primari delle fasce più deboli distribuendo beni di prima necessità, come i viveri. Desideriamo ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno scelto di dare il loro contributo e il supermercato Superconti di Camerino per il loro aiuto e la loro ospitalità».