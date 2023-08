Ci siamo, lunedì 28 comincerà ufficialmente la nuova stagione della Pallavolo Macerata con la squadra che si radunerà agli ordini di coach Castellano. A più di un mese dall’esordio nel campionato di Serie A3, quando il 15 ottobre la Pallavolo Macerata ospiterà la Just British Bari al Banca Macerata forum, gli atleti biancorossi divideranno la preparazione tra il palazzetto e la palestra Lume Fitness Club per prepararsi al meglio. Sarà la prima occasione nella quale si incontreranno i numerosi volti nuovi arrivati quest’anno a Macerata, che andranno a rinforzare il gruppo di confermati per una squadra che nonostante i cambiamenti mantiene le stesse ambizioni e vuole restare al vertice.

«Abbiamo una squadra molto tecnica, che sa lavorare bene su tutti i fondamentali – commenta il coach Maurizio Castellano, altra novità della Pallavolo Macerata 2023/2024 – A partire dal gruppo di schiacciatori, sono atleti duttili, che sanno lavorare sotto pressione e prendere le decisioni giuste, fattori che sono sicuro faranno la differenza nel corso della stagione. È stata una scelta precisa che ho condiviso con la società quella di costruire un gruppo di ragazzi omogenei, una squadra completa. Durante le vacanze tutti i giocatori hanno ricevuto delle istruzioni da seguire, andrà capito a che punto sono e valutare la condizione. Durante la stagione ogni atleta avrà le sue opportunità, chi merita scenderà in campo perché l’obiettivo comune di tutti, mio, della società e anche dei ragazzi, è quello di vincere più partite possibile».