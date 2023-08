Escursionista resta bloccato sulla parete delle Lame Rosse, recuperato dai vigili del fuoco. Ennesimo intervento di salvataggio in questa stagione estiva nella località turistica del comune di Fiastra dove questa mattina, poco prima delle 12, sono intervenuti i vigili del fuoco. L’uomo è stato raggiunto con l’ausilio dell’elicottero Vf Drago 54, del reparto di volo di Pescara. Era andato in difficoltà per il caldo e la mancanza di acqua. Ha riportato qualche piccola escoriazione e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche il Soccorso Alpino e i carabinieri di Fiastra.