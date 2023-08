Schianto sulla provinciale “Varanese”, tre vetture coinvolte: quattro i feriti, due dei quali trasportati a Torrette. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 22 sulla 132, la Camerino-Sfercia. Un impatto violento quello fra tre auto, in tutto dieci le persone che erano all’interno dei veicoli coinvolti. Immediati i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno prestato sul posto le prime cure del caso per poi allertare l’eliambulanza e predisporre i trasferimenti dei feriti. Un uomo di 70 anni è stato trasportato all’ospedale di Ancona con l’elicottero, un 29enne è stato accompagnato a Torrette con l’automedica di Matelica. Due donne, una 26enne e una 72enne, sono state portate dall’ambulanza all’ospedale di Camerino.