Ares Safety Macerata Softball chiude il campionato del ritorno in serie A1 con un pareggio sul campo della Metalco Thunders Castelfranco Veneto. La classifica finale vede le maceratesi al sesto posto, esito di un brillante torneo affrontato da neo promosse e con buona parte delle atlete esordienti nella massima serie. La squadra ha sempre tenuto a distanza la zona retrocessione e in diversi incontri ha dimostrato potenzialità su cui lavorare anche per il futuro.

A Castelfranco Veneto gara 1 ha visto protagonista la lanciatrice Michela Serrani, per la prima volta schierata in tutte le riprese, che dalla pedana non ha dato particolari opportunità alle mazze venete. Macerata invece ha potuto contare sulla prima base Gioia Tittarelli, che in attacco ha realizzato un singolo da 2 Rbi e un doppio da 1 Rbi più un punto segnato, per il 4-2 a favore dell’Ares nella prima partita. In gara 2 le Thunders trovano l’orgoglio per evitare il rischio play out e rifilano alle maceratesi un netto 7-0 in 5 riprese. Un errore della difesa Ares consente subito i primi 2 punti delle venete. Altri 2 errori spianano la strada della vittoria locale. Castelfranco realizza 2 punti al terzo inning e altri 3 al quinto.

Per Ares Safety Macerata, guidata dal presidente Carlo Migliorelli e dal coach Benito Francia Ventura, una soddisfacente conclusione del campionato, che dopo la regular season continuerà con i play off. Le squadre che si contenderanno il titolo nazionale sono Saronno, Bollate, Forlì (dove gioca la lanciatrice maceratese Ilaria Cacciamani) e Caronno. Non necessari i play out, retrocede la Sestese dopo 4 anni in serie A1.

CLASSIFICA FINALE REGULAR SEASON- Inox Team Saronno (30-6, .833); MKF Bollate (30 vittorie – 6 sconfitte, .833); Forlì (25-11, .694); Rheavendors Caronno (23-13, .639); Mia Office Blue Girls Pianoro (22-14, .611); ARES Safety Macerata (14-22, .389); Bertazzoni Collecchio (13-23, .361); Taurus Donati Gomme Old Parma (10-25, .278); Metalco Thunders Castelfranco (9-27, .250); Sestese (4-32, .111).